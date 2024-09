Bund vom UniCredit-Engagement bei Commerzbank überrascht - Analysieren Lage jetzt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung ist vom UniCredit-Einstieg bei der Commerzbank überrascht worden.

"Es gab vorab kein konkretes Angebot", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin. Die italienische Großbank hat ein 4,5-prozentiges Paket an der Commerzbank vom Bund erworben, hat zudem weitere Anteile eingesammelt und will ihr Engagement nun nach Möglichkeit aufstocken. Das Verkaufsverfahren sei offen für alle Investoren gewesen. "Der Bund wird jetzt erstmal die neue Situation analysieren." Er hält noch zwölf Prozent an der Commerzbank.

