EQS-News: Baader Bank und Smartbroker+ festigen Kooperationspartnerschaft

Baader Bank und Smartbroker+ festigen Kooperationspartnerschaft



11.09.2024

Baader Bank und Smartbroker+ festigen Kooperationspartnerschaft

Die Baader Bank hat den bestehenden Kooperationsvertrag mit ihrem B2B2C-Kooperationspartner Smartbroker+ vorzeitig für mehrere Jahre verlängert. Bereits Ende des Geschäftsjahres 2022 haben die Baader Bank und die Smartbroker-Gruppe ihre Kooperation bekanntgegeben und im Zuge dessen Ende 2023 die technische Depot-übertragung von Smartbroker-Bestandskunden mit €5 Milliarden betreuten Vermögenswerten umgesetzt.

„Die Entscheidung, unser Geschäft mit der Baader Bank abzuwickeln, hat sich über die zwei Jahre unserer Zusammenarbeit als absolut richtig erwiesen. Die Baader Bank überzeugt durch die Leidenschaft und das starke Engagement, mit dem sie das Geschäft voranbringt. Wir freuen uns, das Wachstum gemeinsam mit der Bank voranzutreiben und unseren SMARTBROKER+ noch weiter auszubauen“, so Thomas Soltau, Vorstand der Smartbroker AG.

Die Kooperationspartnerschaft im Depot- und Handelsgeschäft ist für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart worden. Im Rahmen der bisherigen Kooperation konnte gemeinsam mit dem Smartbroker+ auch die Erweiterung des Produktangebots der Baader Bank kontinuierlich vorangebracht werden, wie beispielsweise im Krypto-Handel. So sind auch künftig neue Projekte zur Erweiterung des gemeinsamen Setups angedacht. Damit setzt die Baader Bank mit ihren bestehenden und auch neuen B2B-Partnern konsequent auf weiteres und diversifiziertes Wachstum.

„Unsere Kooperationspartnerschaft mit dem Smartbroker basiert bereits auf vielen gemeinsamen Erfahrungswerten. Wir freuen uns den Smartbroker als Kooperationspartner in der Zukunft weiter auf unserer Plattform zu begleiten und die gemeinsame Wachstumsstory fortzusetzen“, so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

Für weitere Informationen und Medienanfragen:

Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de

Weitere Termine:

23.-26.09.2024 Baader Investment Conference 2024

28.09.2024 Anlegertag Düsseldorf 2024

09.10.2024 m:access Analystenkonferenz

31.10.2024 Pressemitteilung zum Neunmonatsergebnis 2024

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

