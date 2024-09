Augen auf die Notenbanken | Adobe im Fokus

Die Wall Street hat gestern den größten Intraday-Reversal seit zwei Jahren gesehen. Angefacht durch eine Rede des NVIDIA CEOs, wie auch durch positive Analystenstimmen und die vor einigen Tagen soliden Ergebnisse von Oracle, ging es vor allem bei den KI-Aktien bergauf. Außerdem betonte der Finanzvorstand von Blackstone, dass die Inflation bei einer realen Einstufung der Mietpreise bei 1,7 und nicht 2,5 Prozent liegen würde. Die Wirtschaft sei weiterhin auf dem Weg einer weichen Landung. Die Aktien von Moderna und Oxford Industries starten mit einem Verlust von jeweils rund 10 Prozent in den Tag. Bei beiden Firmen lagen die Ergebnisse und Aussichten deutlich unter den Zielen. Bei den Aktien von Alaska Air geht es nach Anhebung der Ziele für das laufende Quartal hingegen bergauf.



