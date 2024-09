EQS-Adhoc: Enapter AG: Kapitalerhöhung und Verlängerung Finanzierungsvereinbarung

EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Enapter AG: Kapitalerhöhung und Verlängerung Finanzierungsvereinbarung

Vorstand und Aufsichtsrat der Enapter AG (“Enapter”) haben heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Gewährung von Bezugsrechten (“Angebot”) beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 8 Mio. Es werden bis zu 1.877.934 neue Aktien zum Angebotspreis von EUR 4,26 je Aktie ausgegeben. Dies entspricht einem Abschlag von ca. 5 % auf den gewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Enapter-Aktien in den letzten 10 Handelstagen.

Die Blugreen Company Limited, die Hauptaktionärin von Enapter mit einem Anteil von ca. 55,7 % am Grundkapital, hat sich verpflichtet, sich mit einem Betrag von EUR 1,5 Mio. an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Zur Ermöglichung der Platzierung und der Zuteilung an strategische Investoren verzichtet die Großaktionärin im Übrigen auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte. Darüber hinaus liegen weitere verpflichtende Zeichnungszusagen von Investoren im Volumen von EUR 5,5 Mio. vor, u.a. seitens der Wolong Gruppe, mit der ein Joint Venture in China betrieben wird. Die Platzierung wird von First Berlin Securities Brokerage als Bookrunner begleitet.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird hauptsächlich verwendet für die Finanzierung des Geschäftskapitals für das operative Geschäft sowie allgemeine Verwaltungskosten und andere allgemeine Unternehmenszwecke.

Ferner hat Enapter am heutigen Tag mit dem Patrimonium Middle Market Debt Fund („Patrimonium“), einem Private Debt Fund der Patrimonium Asset Management AG, eine Grundsatzvereinbarung über die Verlängerung der Laufzeit der bestehenden Finanzierung über 25 Mio. Euro in Form einer Inhaberschuldverschreibung bis zum 29.02.2028 abgeschlossen. Das Wirksamwerden der Verlängerung steht unter dem Vorbehalt einer Finalisierung des für diese Zwecke erstellten IDW S6-Gutachtens und der Umsetzung einer Treuhandvereinbarung zugunsten von Patrimonium betreffend die Geschäftsanteile an der Tochtergesellschaft Enapter Immobilien GmbH. Der Vorstand geht davon aus, dass die entsprechenden Bedingungen im Laufe des Oktobers eintreten werden.

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit von mehr als 340 Kunden in über 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation, eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

