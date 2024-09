EQS-News: Bastei Lübbe AG: Dividende auf 30 Cent je Aktie nahezu verdoppelt und positive Geschäftsaussichten bestätigt

EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Bastei Lübbe AG: Dividende auf 30 Cent je Aktie nahezu verdoppelt und positive Geschäftsaussichten bestätigt



Hauptversammlung der Bastei Lübbe AG beschließt Dividende von 0,30 Euro je Aktie

Digitalgeschäfte und Community-Modelle treiben Umsatzwachstum

Portfoliooptimierungen führen zu weiterem Wachstumspotenzial



Köln, 12. September 2024. Der Kölner Publikumsverlag Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat gestern seine ordentliche Hauptversammlung in Präsenz durchgeführt. Auch in diesem Jahr folgten Aktionärinnen und Aktionäre den Erläuterungen des Aufsichtsrats und des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/2024 und dem Ausblick auf die künftige Entwicklung des Unternehmens. In einem von Inflation und Konsumzurückhaltung geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld war es der Verlagsgruppe gelungen, den Umsatz auf mehr als 110 Millionen Euro zu steigern und gleichzeitig die EBIT-Marge deutlich auf 12,7 Prozent zu verbessern. In den Erläuterungen hob der Vorstand die anhaltende Erfolgsgeschichte der community-getriebenen Geschäftsmodelle hervor, die nicht nur ihren Umsatzanteil, sondern auch ihre Reichweiten und Engagement-Raten weiter steigern konnten. Aus dem Community-Prinzip resultieren zudem Direct-to-Commerce-Potenziale, die Bastei Lübbe mit Shop-Gründungen und -Erweiterungen erfolgreich erschließt. Dank der durchgeführten Portfoliooptimierung wächst Bastei Lübbe aber nicht nur mit Communities, sondern in der ganzen Breite seines Angebots und hebt sich damit auch deutlich vom Gesamtmarkt ab.



„Ganz besonders freut mich, dass unser Wachstum auf der sprichwörtlichen breiten Basis fußt. Nahezu alle Verlagsbereiche haben sich positiv entwickelt. Insbesondere aber zahlen sich unsere strategische Weitsicht und unsere Innovationsfreude aus. So gelingt es uns, unsere Wachstumsfelder nachhaltig weiterzuentwickeln“, erläuterte Vorstandsvorsitzender Soheil Dastyari in seiner Rede und führte weiter aus: „So setzen wir beispielsweise konsequent auf Wachstum mit community-getriebenen Modellen und haben gerade unser viertes Imprint für eine weitere spezifische Community an den Start gebracht. ‚pola‘ steht für Bücher, die den Lebensrealitäten junger Frauen Sichtbarkeit verleihen und sie im Rahmen ihrer Erzählungen mal unterhaltsam, mal nachdenklich zur inneren Diskussion stellen. Der Grundstein für eine weitere große Erfolgsgeschichte.“



Finanzvorstand Mathis Gerkensmeyer ergänzte: „Entsprechend unseren strategischen Weichenstellungen sind wir nicht nur beim Umsatz ein deutliches Stück vorangekommen, sondern es ist uns auch gelungen, bei der Profitabilität im gesamten Unternehmen sogar noch stärker auf breiter Basis zu wachsen. So können wir aus einer Position der finanziellen Stärke heraus agieren. Ein Beleg dafür, dass es uns viel besser als früher gelingt, eine diversifizierte Geschäftsstrategie zu verfolgen.“

Die Hauptversammlung entlastete die Gremien mit großer Zustimmung und beschloss die Ausschüttung einer Dividende je Aktie von 0,30 Euro für das Geschäftsjahr 2023/2024. Die Dividendensumme entspricht mit einer Gesamtausschüttung von 3.960.030,00 Euro einer Ausschüttungsquote von 45 Prozent des ausschüttungsfähigen Ergebnisses, die damit in der Mitte der definierten Dividendenstrategie (40 bis 50 Prozent Ausschüttungsquote) liegt. Auf Basis des Schlusskurses vom 10. September 2024 in Höhe von 9,45 Euro ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von 3,2 Prozent.

Für den weiteren Verlauf des laufenden Geschäftsjahres zeigte sich der Vorstand optimistisch und bestätigte seine Umsatz- und Gewinnprognose.

Der Anteil des beschlussfähigen Grundkapitals lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei insgesamt 81,66 Prozent. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie die Präsentation des Vorstandes finden sich unter: https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung.



Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen fünfzehn Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Die AG erzielt einen Jahresumsatz von über 110 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2023/2024). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter https://bastei-luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de

