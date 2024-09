Pressestimme: 'Handelsblatt' zu TV-Duell Harris/Trump

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu TV-Duell Harris/Trump:

"Zwar kann Harris viele Vorteile für sich verbuchen, aber was zählt, ist die Mobilisierung im Endspurt. Die Wahlbeteiligung lag zuletzt bei 66 Prozent. Ein erheblicher Teil der US-Bürger hat sich von der Politik verabschiedet, auch wenn 15 Milliarden Dollar in den Wahlkampf gepumpt werden. Trumps Stärke war es schon immer, das Wutpotenzial der Bevölkerung für sich zu nutzen, deshalb sollte man Harris' gute Performance mit Vorsicht betrachten. Bislang gelingt es Trump, Harris für die Flüchtlingskrise und die Inflation, die sich in Joe Bidens Amtszeit verschärft haben, mitverantwortlich zu machen. Harris ist bei diesen Themen am meisten verwundbar. Sie muss sich viel mehr anstrengen als Trump, weil sie sich von der aktuellen Regierung abgrenzen und sie gleichzeitig loben muss."/DP/jha