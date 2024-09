DAX® (Daily) - "swing low" macht Mut

Das vorgestern ausgeprägte „doji“-Muster hatte die Stabilisierung im Bereich der wichtigen 50-Tages-Linie (akt. bei 18.331 Punkten) bereits angedeutet. Dank der gestrigen Kursentwicklung gewinnt diese deutlich an Konturen, denn der DAX® sprang über den Durchschnitt und über die Marke von 18.500 Punkten. Da das Tief vom Mittwoch (18.209 Punkte) dank dieser Entwicklung von zwei höherliegenden Tiefs umschlossen wird, entsteht ein sog. „swing low“. In der Vergangenheit signalisierte dieses besondere Verhaltensmuster oftmals einen kurzfristigen Marktwendepunkt. In die gleiche Kerbe schlägt auch die Rückeroberung der fast deckungsgleichen Hochpunkte bei 18.484/18.491 Punkten. Darüber hinaus sorgen die Vorgaben aus den USA für zusätzlichen Rückenwind. Deshalb dürften die deutschen „blue chips“ freundlich in den letzten Handelstag der Woche starten. Auf dem Weg nach Norden stellt die verbliebene Abwärtskurslücke vom 4. September (obere Gapkante bei 18.728 Punkten) den nächsten Widerstand dar, ehe die historischen Rekordstände bei 18.893/18.991 Punkten wieder auf die Agenda rücken. Neben der 50-Tages-Linie markiert indes auf der Unterseite das diskutierte „swing low“ bei 18. 209 Punkten eine markante Unterstützung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

