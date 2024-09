EU-Kommission gibt mehr Hilfen für Landwirte frei

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Brüssel (Reuters) - Die EU-Staaten dürfen ihren Landwirten stärker finanziell unter die Arme greifen als bisher.

Das entschied die EU-Kommission in Brüssel am Freitag. Der Schritt ist eine Reaktion auf die Bauernproteste zu Jahresbeginn, die es auch in Deutschland gab. "EU-Landwirte stehen weiterhin vor Liquiditätsproblemen, insbesondere aufgrund extremer Wetterereignisse, die in den letzten Jahren die Erträge beeinträchtigt haben, sowie hoher Zinssätze auf den europäischen Finanzmärkten und hoher Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel und Waren", erklärte die Brüsseler Behörde.

Deshalb soll es den 27 Mitgliedstaaten künftig erlaubt sein, höhere Vorauszahlungen aus den Mitteln der Gemeinsamen Agrarpolitik an Landwirte zu leisten. Dadurch könnten diese ab Oktober bis zu 70 Prozent der Direktzahlungen im Voraus erhalten und bis zu 85 Prozent der Vorauszahlungen für flächen- und tierbezogene Maßnahmen im Rahmen der ländlichen Entwicklung. Derzeit liegen diese Vorauszahlungen bei 50 und 75 Prozent. Ähnliche Maßnahmen hatte die Kommission bereits zuvor ergriffen, etwa 2020 als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie.

Als Reaktion auf die Proteste zu Jahresbeginn zog die EU bereits ein Gesetz zur Verringerung des Pestizideinsatzes zurück. Zudem wurde ein Ziel zeitlich gestreckt, das Landwirte dazu verpflichten sollte, Land brachliegen zu lassen, um die Biodiversität zu erhöhen. Die EU verwarf auch Vorgaben zur Reduzierung der landwirtschaftlichen Emissionen aus ihrer Klima-Roadmap für 2040.

(Bericht von Makini Brice; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)