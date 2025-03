Trump: Reziproke Zölle gelten für alle Länder

Berlin (Reuters) - Die weltweiten Aktienmärkte befinden sich auf Talfahrt, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, reziproke US-Zölle würden im Wesentlichen alle Länder treffen.

"Man würde mit allen Ländern beginnen", sagte er zu Journalisten an Bord der Air Force One. "Im Grunde mit allen Ländern, über die wir sprechen", fügte er hinzu.

Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Kevin Hassett, hatte zuvor erklärt, dass sich die US-Regierung bei den Zöllen auf die 10 bis 15 Länder mit den größten Handelsungleichgewichten konzentrieren werde.

Trump erklärte den Reportern zudem, dass er Käufern russischen Öls Sekundärzölle zwischen 25 und 50 Prozent auferlegen werde, sollte Moskau seine Bemühungen blockieren, den Krieg in der Ukraine zu beenden. "Wenn es mit Russland nicht gelingt, eine Einigung über die Beendigung des Blutvergießens in der Ukraine zu erzielen, und wenn ich glaube, dass Russland dran schuld ist, werde ich Sekundärzölle auf Öl erheben, auf alles Öl aus Russland", sagte Trump an Bord der Air Force One. Aus Moskau gab es bisher noch keine Reaktion dazu.

Trumps Äußerungen schienen aber die Hoffnungen auf eine Begrenzung der Abgaben zunichtezumachen und schürten die Sorge, dass ein globaler Handelskrieg zu einer Rezession führen könnte. "Zum ersten Mal seit Jahren machen wir uns ernsthaft Sorgen um Risikoanlagen", sagte Ajay Rajadhyaksha, Leiter der Zinsmärkte bei Barclays. "Sollten sich das politische Chaos und die Handelskriege noch weiter verschärfen, ist eine Rezession nun ein realistisches Risiko in den großen Volkswirtschaften", fügte er hinzu. "Zum ersten Mal seit vielen Quartalen bevorzugen wir Kernanleihen gegenüber globalen Aktien."