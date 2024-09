IRW-News: Cruz Battery Metals Corp.: Cruz Battery Metals: Aktuelle Entwicklungen betreffend Lithium im Clayton Valley, Nevada

IRW-PRESS: Cruz Battery Metals Corp.: Cruz Battery Metals: Aktuelle Entwicklungen betreffend Lithium im Clayton Valley, Nevada

Vancouver, British Columbia - 13. September 2024 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CSE: CRUZ) (OTC Pink: BKTPF) (FWB: A3CWU7) (Cruz oder das Unternehmen) freut sich, über aktuelle Entwicklungen bei unseren Nachbarn im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada zu informieren. Am 10. September 2024 teilte SLB (ehemals Schlumberger) mit, dass es seine Lösung für eine nachhaltige groß angelegte Lithiumproduktion in seiner Demonstrationsanlage im Clayton Valley in Nevada unter Beweis gestellt hat, die darauf ausgelegt ist, die Markteinführung von Lithiumprodukten aus verantwortungsvollen Quellen zu beschleunigen. Die firmeneigene integrierte Lösung verbindet das Fachwissen von SLB zu Untertagebetrieben mit der an der Oberfläche angesiedelten Technik fortschrittlicher Verfahren, zu denen auch die direkte Lithiumextraktion (DLE) gehört. Sie produziert Lithium 500-mal schneller als herkömmliche Methoden und benötigt dabei nur 10 Prozent der Fläche. Die Pilotanlage, die nur etwa ein Zehntel der Aufstellfläche einer kommerziellen Anlage benötigt, erreichte eine verifizierte Gewinnungsrate1 von 96 % Lithium aus der Sole. Gavin Rennick, President des Geschäftsbereichs New Energy von SLB, erklärte: Die Demonstrationsanlage von SLB im Clayton Valley hat den Beweis für unseren einzigartigen integrierten Ansatz erbracht, skalierbare Mengen von Lithium auf die schnellste, wirtschaftlichste und nachhaltigste Weise für den heutigen Markt zu produzieren. Das Clayton Valley Lithium Brine Project von Cruz ist vollständig vom Clayton Valley Project von Pure/SLB umgeben (siehe Karte) und befindet sich im Bereich einiger der tiefsten Abschnitte dieses Beckens. Das Management von Cruz weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit jener von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Cruz, sagt dazu: Wir möchten SLB und Pure Energy zu ihrem jüngsten Erfolg gratulieren und sehen darin einen potenziellen Katalysator, der die Aufmerksamkeit der Lithiumwelt für die nächsten Jahre wieder auf das Clayton Valley ziehen kann. Die Tatsache, dass SLB in der Lage war, eine skalierbare Lithiumproduktion mit einer viel effizienteren Rate und einem so hohen Reinheitsgrad zu erreichen, ist bahnbrechend in Bezug auf die mögliche Produktionserweiterung, die dem Clayton Valley in Nevada und seinen Interessengruppen bevorsteht. James Nelson weiter: Die bevorstehende Ausgliederung des Projekts Hector in ein eigenständiges börsennotiertes Unternehmen (angekündigt am 1. August und 6. September 2024) stellt eine aufregende Zeit für die derzeitigen und zukünftigen Aktionäre von Cruz dar. Eingetragene Cruz-Aktionäre erhalten kostenlose Aktien von Makenita Resources Inc. und behalten gleichzeitig das volle Eigentum an ihren Cruz-Aktien. Um die Makenita-Aktien zu erhalten, müssen Sie zum Stichtag Aktionär von Cruz sein. Der Stichtag wird voraussichtlich in Kürze in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Dies ist wirklich eine wahre Win-Win-Situation für die eingetragenen Cruz-Aktionäre.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76823/Cruz_091324_DEPRCOM.001.jpeg

Über Cruz Battery Metals Corp.

Cruz besitzt aktuell mehrere Projekte in ganz Nordamerika. Die Lithiumkonzessionen von Cruz in Nevada umfassen das etwa 4.938 Acres große Solar Lithium Project und das 240 Acres große Clayton Valley Lithium Project. Das 5.542 Acres große Konzessionsgebiet Hector des Unternehmens befindet sich in der Nähe der Ortschaft Cobalt (Ontario) und weist Potenzial für Kobalt, Silber und Diamanten auf. In den USA verfügt Cruz über das 124 Acres große Idaho Cobalt Belt Project. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Cruz nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Cruz aufgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine E-Mail an info@cruzbatterymetals.com.

Cruz Battery Metals Corp.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer, Secretary und Direktor

Nähere Informationen über diese Pressemeldung erhalten Sie über:

James Nelson, CEO und Direktor

T: 604-899-9150

Gebührenfrei: 1-855-599-9150

E: info@cruzbatterymetals.com

W: www.cruzbatterymetals.com

Twitter: @CruzBattMetals

Cruz Battery Metals Corp.

Suite 2905 - 700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich der Frage, ob das Unternehmen das Spin-Out in der derzeit vorgeschlagenen Form oder überhaupt durchführen wird, des voraussichtlichen Zeitplans des Spin-Outs, der erwartete Zeitplan des Spin-Outs, die erwarteten Bedingungen und die Struktur des Spin-Outs und die Fähigkeit der Parteien, die Abschlussbedingungen zu erfüllen und die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, die Überzeugung und dass das Spin-Out einen Wert als eigenständige Anlage darstellen wird.. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen enthalten sind, wie z.B. die Unfähigkeit, die Zustimmung der Aufsichtsbehörden, Gerichte oder Aktionäre zu erhalten, die Unfähigkeit von Cruz oder SpinCo, das Wachstum und die Transaktionskosten zu finanzieren, sowie andere Risiken, die in den regelmäßigen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ verfügbar sind, dargelegt sind. Obwohl diese Aussagen auf den begründeten Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass das Spin-Out stattfinden wird oder dass sie, falls sie stattfindet, zu den oben beschriebenen Bedingungen abgeschlossen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76823

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76823&tr=1

