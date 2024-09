Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Wettbewerbsfähigkeit der EU

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Wettbewerbsfähigkeit der EU:

"Der Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit Europas hat 330 Seiten, aber die deutsche Debatte versteift sich auf ein Wort: Schulden. (.) Die wichtigsten Passagen von Draghis Bericht befassen sich aber nicht mit der Frage, ob die EU gemeinsame Kredite aufnehmen soll. Sie befassen sich mit dem dichten Netz der Regulierung, das die EU und ihre Mitgliedstaaten gesponnen haben und mit dem sie die eigene Wirtschaft strangulieren. (.) Wenn Europa so weitermacht wie bisher, sagt er dem Kontinent anhaltendes "Siechtum" voraus: Der Binnenmarkt wird international an Bedeutung verlieren, die globale Macht der EU als Regulierer schwinden. Europa muss daher auf andere Machtressourcen setzen als auf Paragrafen. Es muss produktiver werden, fordert Draghi. Wie? Indem es Marktbarrieren einreißt und innovatives Potenzial entfesselt. Das aber kann nur gelingen, wenn Deutschland sich konstruktiv in die Reformdebatte einbringt."/DP/jha