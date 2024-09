Trump erteilt neuem TV-Duell mit Harris eine Absage

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat einer zweiten Debatte mit seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris eine Absage erteilt.

"ES WIRD KEINE DRITTE DEBATTE GEBEN!" schrieb Trump am Donnerstag auf seinem Sozialen Netzwerk Truth Social. Nach der Veröffentlichung erklärte Harris während einer Wahlkampfveranstaltung: "Ich glaube, wir schulden es den Wählern, eine weitere Debatte abzuhalten." Die Abstimmung findet am 5. November statt, in einigen Bundesstaaten ist die Stimmabgabe allerdings bereits ab diesem Monat möglich. Es wird mit einem engen Ausgang gerechnet.

Trump hatte im Juni eine erste Wahldebatte mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden geführt. Dessen schlechtes Abschneiden führte dazu, dass Biden seiner Vizepräsidentin Harris die Kandidatur überließ. Trump und Harris trafen sich dann am Dienstagabend (Ortszeit) zu einer Live-Debatte, bei der nach Nielsen-Daten 67,1 Millionen Fernsehzuschauer einschalteten. In einer Reuters/Ipsos-Umfrage erklärten 53 Prozent der Befragten, Harris habe das TV-Duell gewonnen, bei Trump waren es 24 Prozent. Erhebungen des Senders CNN sowie von YouGov haben ein ähnliches Bild gezeichnet. Trump selbst hatte dem Sender Fox am Mittwoch gesagt, es sei seine vielleicht beste Debatte überhaupt gewesen.

