Microsoft-Dividende klettert um 10 %: Reicht das für deine langfristige Anlagestrategie?

Die Microsoft-Aktie (WKN: 870747) steht im Fokus vieler Anleger, insbesondere wegen ihrer stabilen Dividendenpolitik und beeindruckenden Wachstumszahlen. Doch trotz einer aktuellen Dividendenrendite von lediglich 0,70 % fragen sich viele, ob die Aktie wirklich ihr Potenzial ausschöpft. Angesichts 22 Jahren ununterbrochener Dividendensteigerungen und einem jährlichen Dividendenwachstum von über 10 % stellt sich die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um in diese Tech-Ikone zu investieren? In diesem Artikel analysiere ich die entscheidenden Kennzahlen, um dir eine fundierte Entscheidung zu ermöglichen.

Microsofts Erfolgsstory unter Satya Nadella

Seit Satya Nadella 2014 die Führung von Microsoft übernommen hat, hat sich das Unternehmen von einem stagnierenden Technologiegiganten zu einem wachstumsstarken Konzern entwickelt. Unter seiner Leitung setzte Microsoft früh auf Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz (KI) – zwei strategische Entscheidungen, die sich als äußerst erfolgreich erwiesen haben. Besonders die Cloud-Plattform Azure hat sich als einer der Haupttreiber für das Unternehmenswachstum etabliert. Diese Transformation hat Microsoft nicht nur in eine führende Position in der Technologiebranche gebracht, sondern auch das Vertrauen der Investoren gestärkt.

Ein Thema, das in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit erregt hat, sind die gestiegenen Kapitalausgaben (CapEx) von Microsoft. Im Geschäftsjahr 2024 stiegen diese Ausgaben von 28,1 Mrd. auf 44,5 Mrd. US-Dollar. Diese hohen Ausgaben könnten auf den ersten Blick alarmierend wirken, doch es gibt gute Gründe, warum diese Investitionen langfristig gewinnbringend sein könnten.

Die Nachfrage nach Microsofts Cloud-Diensten, insbesondere Azure AI, ist weiterhin stark. Um diese Nachfrage zu decken, sind Investitionen in die Infrastruktur unerlässlich. Microsoft hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es strategisch kluge Entscheidungen trifft, und das Vertrauen in das Management ist daher gerechtfertigt.

Die Treiber für das zukünftige Wachstum

Microsoft hat seine Position als Technologieführer durch kontinuierliche Innovationen gefestigt. Dynamics 365, das mittlerweile 90 % seines Umsatzes in der Cloud generiert und im letzten Jahr um 20 % gewachsen ist, spielt dabei eine zentrale Rolle. Charles Lamanna, Corporate Vice President bei Microsoft, betonte bei einer Tech-Konferenz der Deutschen Bank Ende August, dass Kunden heute mehr denn je auf konkrete Geschäftsergebnisse durch KI setzen. Diese Fokussierung auf den Return on Investment (ROI) durch KI ermöglicht es Microsoft, seine Lösungen noch stärker am Markt zu platzieren. Amy Hood, CFO von Microsoft, sagte, dass die Investitionen in Cloud und KI über die nächsten 15 Jahre monetarisiert werden sollen.

Der Schlüssel zur Personalisierung und Effizienz

Ein weiterer bedeutender Treiber für Microsofts Wachstum ist die Einführung von Copilot in Microsoft 365 und Dynamics 365. Diese KI-gestützte Funktion hilft Unternehmen, ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten, indem sie alltägliche Aufgaben automatisiert und optimiert. Lamanna hob hervor, dass über 2 Mio. Nutzer bereits regelmäßig Dynamics 365 Copilot verwenden. Copilot integriert sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe und ist auf die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten, was die Effizienz erheblich steigert.

Trotz des beeindruckenden Wachstums gibt es auch Herausforderungen. Lamanna sprach bei der Konferenz offen über die Schwierigkeiten, die längeren Verkaufszyklen, besonders bei KI-getriebenen Lösungen, zu meistern. Kunden erwarten konkrete Ergebnisse, bevor sie sich auf neue Technologien einlassen, was die Verkaufsprozesse in die Länge ziehen kann. Zudem hat der zunehmende Wettbewerb im Bereich der Geschäftsanwendungen die Anforderungen der Kunden an die Anbieter weiter erhöht.

Microsoft arbeitet auf solidem Fundament

Ein weiterer Grund, warum du jetzt in Microsoft investieren solltest, sind die starken Finanzkennzahlen des Unternehmens. Im Geschäftsjahr 2024 konnte Microsoft in allen Geschäftsbereichen Umsatzsteigerungen verzeichnen. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum im Cloud-Segment, das um fast 20 % zulegen konnte und erstmals die 100-Mrd.-US-Dollar-Marke überschritten hat.

Auch die Margen haben sich verbessert: Die Bruttomarge stieg um 90 Basispunkte, die EBIT-Marge um 380 Basispunkte und die Nettomarge um 290 Basispunkte. Trotz der erheblichen Investitionen in die Infrastruktur konnte Microsoft den freien Cashflow um 25 % steigern – ein klares Zeichen dafür, dass das Unternehmen finanziell kerngesund ist.

Microsoft hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich seine Profitabilität gesteigert, und das zeigt sich besonders deutlich in den Margen. Die Bruttomarge ist von 64 % im Jahr 2016 auf beeindruckende 69,8 % im Jahr 2024 gestiegen. Gleichzeitig konnte Microsoft seine EBITDA-Marge von 36,3 % auf satte 52,8 % erhöhen. Dies zeigt, dass Microsoft nicht nur mehr Umsatz generiert, sondern diesen auch effizienter in Gewinne umwandelt.

Starke Kapitalrenditen

Ein weiteres Highlight in Microsofts Zahlenwerk ist die beeindruckende Kapitalrendite (Return on Capital). Diese Kennzahl, die misst, wie gut ein Unternehmen sein investiertes Kapital nutzt, ist von 21,2 % im Jahr 2016 auf 29,7 % im Jahr 2024 gestiegen. Das zeigt, dass Microsoft seine Investitionen weiterhin effektiv einsetzt, um Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen.

Microsoft hat in den vergangenen Jahren seine Verschuldung erheblich reduziert. Der Verschuldungsgrad (Total Debt to Equity) ist von 75,8 % im Jahr 2016 auf 36,4 % im Jahr 2024 gesunken. Diese Reduktion zeigt, dass Microsoft seine Schulden kontinuierlich abbaut und somit das finanzielle Risiko minimiert.

Die Quick Ratio, die die Fähigkeit des Unternehmens misst, kurzfristige Verbindlichkeiten mit schnell verfügbaren Mitteln zu decken, ist von 2,21 im Jahr 2016 auf 1,14 im Jahr 2024 gesunken. Das zeigt, dass Microsoft effizienter mit seinen liquiden Mitteln umgeht und weniger überschüssiges Kapital auf der hohen Kante hält.

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg?

Wenn du dir überlegst, in die Microsoft-Aktie zu investieren, stehst du vor einer spannenden Entscheidung. Laut meinen Berechnungen liegt der faire Wert der Aktie aktuell bei etwa 510 US-Dollar. Der aktuelle Marktpreis liegt bei 417 US-Dollar, was bedeutet, dass die Aktie deutlich unterbewertet ist.

Nehmen wir an, du kaufst die Aktie jetzt zum aktuellen Preis von 417 US-Dollar. Bei dem von mir erwarteten fairen Wert hast du die Chance auf eine jährliche Kursrendite im zweistelligen Prozentbereich.

Vergiss nicht die Dividende von Microsoft

Microsoft zahlt seit 22 Jahren eine kontinuierliche Dividende und hat diese in jedem Jahr erhöht. Im Geschäftsjahr 2024 betrug die Dividende 2,93 US-Dollar pro Aktie, was bei einem Aktienkurs von 417 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 0,70 % entspricht.

Damit gehört Microsoft sicherlich nicht zu den Spitzenreitern im Bereich Dividendenaktien. Doch allein Im vergangenen Jahr ist die Dividende um 10,15 % gestiegen, und auch über die letzten fünf und zehn Jahre liegt das Wachstum bei deutlich mehr als 10 % jährlich. Wenn du also langfristig investierst, kannst du mit einem stetigen Zuwachs deiner Dividenden rechnen.

Microsoft fährt eine eher konservative Dividendenpolitik. Die Ausschüttungsquote lag im letzten Geschäftsjahr bei weniger als 25 %. Diese Quote ist gesund und lässt Raum für Investitionen in Wachstum. Eine niedrige Ausschüttungsquote bedeutet auch, dass das Unternehmen in schwierigen Zeiten nicht so leicht in Bedrängnis gerät, die Dividende zu kürzen.

Microsoft hat sich längst als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert. Seit 22 Jahren ohne Unterbrechung Dividenden auszuschütten und diese jedes Jahr zu erhöhen, spricht für sich. Diese Stabilität macht die Aktie besonders für langfristige Investoren interessant, die Wert auf sichere und kontinuierlich wachsende Erträge legen.

Mein Fazit

Microsoft ist ein Technologiegigant, der sich kontinuierlich weiterentwickelt und in den entscheidenden Bereichen der Zukunft – Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz – eine führende Rolle spielt. Unter der Führung von Satya Nadella hat das Unternehmen eine bemerkenswerte Transformation durchlaufen und sich als Innovationsführer in einer hart umkämpften Branche etabliert. Die soliden Finanzkennzahlen, einschließlich beeindruckender Margensteigerungen und einer robusten Kapitalrendite, unterstreichen die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und sein Potenzial für weiteres Wachstum.

Auch wenn die Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht die höchste ist, überzeugt Microsoft durch stetiges Dividendenwachstum und eine verlässliche Ausschüttungspolitik. Die Aktie bietet somit eine ausgewogene Kombination aus Wachstumspotenzial und stabilen Erträgen – eine attraktive Option für langfristige Investoren.

