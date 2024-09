DAX® - Trend als Taktgeber

Das am vergangenen Freitag beschriebene „swing low“ hat seine Wirkung auf den DAX® nicht verfehlt. So konnten die deutschen Standardwerte weiter zulegen, sodass die letzte Woche unter dem Strich eine spürbare Erholung brachte. Die Monatsmitte möchten wir nutzen, um einen ausführlichen Blick auf den DAX®-Monatschart zu werfen. Das Aktienbarometer notiert weiterhin über der Trendlinie (akt. bei 18.001 Punkten), welche die verschiedenen Hochpunkte seit dem Jahr 2015 verbindet. In diesem Zusammenhang war die Erholung im Verlauf des Augusts sehr, sehr wichtig. Der beschriebene Trend dient in Zukunft als eine erste Unterstützung. Das Augusttief bei 17.025 Punkten können Anlegerinnen und Anleger indes als strategische Absicherung heranziehen. Die markanten Lunten der jüngsten beiden Monatskerzen bestätigen den unterstützenden Charakter der beiden genannten Auffangmarken. Bei den quantitativen Indikatoren sticht der MACD hervor. Der Trendfolger ist zwar unverändert „long“ positioniert, notiert aber inzwischen auf einem historisch hohen Level (siehe Chart). Auf der Oberseite liegen dagegen die Hochs vom August/September nur wenige Zähler auseinander. Deshalb würde ein Anstieg über die Zone bei 18.971/18.991 Punkten nochmals für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen.

DAX® (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

