Goldpreis heute – Edelmetalle glänzen wieder

Edelmetalle erfreuen sich wieder zunehmender Beliebtheit. Nicht nur der Goldpreis, sondern auch Silber, Platin und Palladium sehen charttechnisch wieder interessant aus.

Wohin fließt das Geld? Gold & Co. auf der Gewinnerseite

Rohstoffe stehen im Augenblick nicht unbedingt in der Gunst der Anleger. Eine Ausnahme gibt es aber, nämlich die Edelmetalle. Gold, Silber & Co. sind wieder gefragt. Gut zu erkennen ist dies in der Absoluten Performance Matrix der vier US-Rohstoff-Indizes. Lediglich die besagten Edelmetalle sind im zweiten Quadranten zu finden. Auf Sicht der letzten vier Wochen und drei Monaten weisen Gold & Co. eine positive Performance auf und halten sich somit im Aufwärtstrend auf. Die Energierohstoffe stehen angesichts immer wieder aufkommender Konjunktursorgen nicht auf der Einkaufsliste der Anleger.