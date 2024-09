AKTIE IM FOKUS: Zwei Verkaufsempfehlungen belasten Südzucker erneut

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gleich zwei Verkaufsempfehlungen für die Aktien von Südzucker nach einer Gewinnwarnung am Vortag haben den Aktienkurs am Dienstag auf den tiefsten Stand seit März 2022 gedrückt. Sie lagen mit einem Kursabschlag von 4,2 Prozent auf 11,33 Euro am Ende des SDax der kleineren Börsenwerte. Am Vortag hatten sie bereits drei Prozent verloren.

Sowohl Warburg Research als auch MWB Research senkten die Aktien des Zuckerproduzenten auf "Sell". Analyst Leon Mühlenbruch von MWB Research argumentierte mit einem stark gefallenen Zuckerpreis und mit konjunkturellen Unwägbarkeiten, die auf kurze Sicht eine Erholung der Umsätze und vor allem der Ergebnisse unwahrscheinlich machten.

Die drastisch gesunkenen Zuckerpreise der neuen Jahreskontrakte dürften nicht nur im Geschäftsjahr 2024/25, sondern auch noch im kommenden Turnus negative Spuren hinterlassen, schrieb Oliver Schwarz von Warburg Research. Er rechnet im Segment Zucker 2025/26 mit einem operativen Verlust. Das von 12,50 auf 9,40 Euro gesenkte Kursziel spreche nun für eine Verkaufsempfehlung.

In der vergangenen Woche hatte sich der Südzucker-Kurs mehrfach der 50-Tage-Durchschnittslinie angenähert, diese aber nicht überwunden. Sie gilt als mittelfristiger Trendindikator. Bei weiteren Kursverlusten rücken nun die Tiefstände vom März 2020 und März 2022 bei unter 10 Euro in den Fokus./bek/ag/jha/