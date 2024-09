EQS-News: Investorenprozess erfolgreich beendet: Berliner Projektentwickler übernimmt operative Aktivitäten und den Großteil des Betriebsvermögens der HELMA Eigenheimbau AG und der HELMA Wohnungsbau GmbH

EQS-News: HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Verkauf

Investorenprozess erfolgreich beendet: Berliner Projektentwickler übernimmt operative Aktivitäten und den Großteil des Betriebsvermögens der HELMA Eigenheimbau AG und der HELMA Wohnungsbau GmbH



Mit notariellem Kaufvertrag wurden Großteile des Betriebsvermögens der HELMA Eigenheimbau AG sowie das Projektportfolio in Berlin, Hannover und Leipzig der HELMA Wohnungsbau GmbH durch Gesellschaften der Capella-Gruppe gesichert.

Rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Gesellschaften gehen auf die übernehmende Gesellschaft des Investors über. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Nicht Gegenstand des Kaufvertrags sind die bestehenden Projekte der HELMA Wohnungsbau GmbH im Raum München. Diese werden unter der Leitung des Insolvenzverwalters von den rund 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des HELMA-Projektbüros in Ismaning bei München fortgeführt, bis für diese regional eigenständige Einheit der laufende Investorenprozess zum Abschluss gebracht wurde.

Insolvenzverwalter Manuel Sack, Partner in der bundesweit tätigen Kanzlei Brinkmann & Partner, sagt: „Mit dieser umfangreichen und komplexen Transaktion ist es uns in nur sechs Monaten gelungen, eine für die Gläubiger, für die Beschäftigten und für die Bauprojekte in den Regionen gleichermaßen gute Lösung zu finden.“

Der Investorenprozess für die sich ebenfalls im Insolvenzverfahren befindliche HELMA Ferienimmobilien GmbH läuft wie geplant eigenständig weiter. Das Unternehmen wird fortgeführt und die einzelnen Projekte weiterentwickelt. Parallel werden die Verhandlungen mit mehreren Interessenten fortgesetzt.

Lehrte, 17. September 2024

Pressekontakt:

Schellenberg & Kirchberg PR

Cord Schellenberg

presse@schellenberg-kirchberg-pr.de

