GNW-Adhoc: BioNTech veranstaltet am 1. Oktober 2024 "AI Day" als eine Ausgabe der "Innovation Series"

^MAINZ, Deutschland, 17. September 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BioNTech SE

(https://www.biontech.de/) (Nasdaq: BNTX, ?BioNTech") veranstaltet zusammen mit ihrem Tochterunternehmen für künstliche Intelligenz (artificial intelligence, ?AI"), InstaDeep Ltd. (https://www.instadeep.com/) (?InstaDeep"), am Dienstag, den 1. Oktober 2024 um 15:00 Uhr MESZ (09:00 Uhr EDT) den ?AI Day", eine Ausgabe von BioNTechs ?Innovation Series" in London, Vereinigtes Königreich. Die Veranstaltung gibt einen Überblick über die Strategie und die Fähigkeiten von BioNTech und InstaDeep im Bereich AI und informiert über die Anwendung von AI in der Pipeline und den internen Prozessen von BioNTech. Die Veranstaltung wird live übertragen und über diesen Webcast-Link (https://edge.media-server.com/mmc/p/ax469dei/) verfügbar sein. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung wird kurz nach Ende des ?AI Day" verfügbar sein und auf der Webseite von BioNTech ein Jahr lang zur Verfügung stehen. Über BioNTech Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, verschiedene proteinbasierte Therapeutika, darunter bispezifische Immuncheckpoint-Modulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie niedermolekulare Wirkstoffe. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA- Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben ihrer vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Biotheus, DualityBio, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron. Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.biontech.de). KONTAKTE Medienanfragen Jasmina Alatovic +49 (0) 6131 9084 1513 Media@biontech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gOTqR- GywNyZDDVl__7fjlNzPhDkWGlaCWAdupsneuDJRPZfJYCQ7CI- GcBjomXLHrMRSgiBVX6yukz7CemgawXYFwc-8jD_XFZ9b8iT00E=) Investoranfragen Dr. Victoria Meissner Investors@biontech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Idr5fopLMgmZvZ- fQNCWVqO0dKQTMF5N0PGzgyoRpTfVJw2BOdN2Xw2exGQOWBWhyw0BjiegZmDRx2JObqC5UNWMIDA9ol2 23K2uqqi1kpA=) °