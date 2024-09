OTS: ÖKOWORLD AG / Tobias Dupke leitet Unternehmenskommunikation von ÖKOWORLD ...

Tobias Dupke leitet Unternehmenskommunikation von ÖKOWORLD / Tobias Dupke hat zum 1. September 2024 die Leitung der Unternehmenskommunikation von ÖKOWORLD übernommen (FOTO) Hilden (ots) - Tobias Dupke (45) ist seit 1. September 2024 neuer Leiter der Unternehmenskommunikation des nachhaltigen Finanzdienstleisters ÖKOWORLD. Dupke berichtet an Torsten Müller, der im Vorstand für die Bereiche Nachhaltigkeitsresearch, IT, Marketing, Banken- und Vermittlervertrieb sowie Unternehmenskommunikation verantwortlich ist. Dupke kommt von der Rheinischen Post, wo er von 2018 bis 2024 Leitender Redakteur Regionales für den Kreis Mettmann & Leverkusen war. Insgesamt war er zehn Jahre für die Rheinische Post Mediengruppe tätig. Davor arbeitete der studierte Diplombiologe fünf Jahre im Axel Springer Verlag für die "Welt"-Gruppe. "Wir freuen uns sehr mit Tobias Dupke einen langjährig erfahrenen Journalisten für unsere Kommunikation gewonnen zu haben der zudem auch inhaltlich hervorragend zu uns passt.", erklärt Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD. Über ÖKOWORLD: Die ÖKOWORLD AG mit Konzernsitz in Hilden ist weltweit einmalig. Aus dem Klima- & Umweltprotest der 70er Jahre ist im Laufe vieler Jahre ein börsennotiertes, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen hervorgegangen, das seinen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit einer langfristig wertsteigernden und zugleich 100prozentig nachhaltigen Geldanlage bietet. Die ÖKOWORLD-Fonds und Versicherungsprodukte investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. Zum 31. Dezember 2023 betrug das Gesamtvolumen aller von ÖKOWORLD konzipierten Investmentfonds 3.044,77 Millionen Euro. ÖKOWORLD Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Pressekontakt: Tobias Dupke Tel. +49 2103 929 219 E-Mail: mailto:tobias.dupke@oekoworld.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74353/5866232 OTS: ÖKOWORLD AG ISIN: DE0005408686