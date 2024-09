US-Unternehmen steigern Produktion kräftiger als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Unternehmen haben ihre Produktion im August stärker als erwartet hochgefahren.

Industrie, Versorger und Bergbau meldeten einen Anstieg von 0,8 Prozent, wie die US-Notenbank Federal Reserve am Dienstag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten nur mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet. Im Juli hatte es noch einen Rückgang von 0,9 Prozent gegeben, der damit größer ausfiel als zunächst mit 0,6 Prozent berechnet.

Betrachtet man nur die Fertigung im US-Industriesektor, kam es im August zu einem Produktionswachstum von 0,9 Prozent, nach einem Minus von 0,7 Prozent im Juli. Hier hatten Ökonomen nur mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet.

Allerdings wachsen für die US-Industrie die Bäume nicht in den Himmel. Der Einkaufsmanagerindex für den Wirtschaftssektor stieg im August zwar leicht um 0,4 Punkte zum Juli auf 47,2 Zähler, wie aus der Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Damit bleibt das Barometer aber immer noch deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Der Industriesektor macht in den USA gut zehn Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

(Bericht von Rene Wagner; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)