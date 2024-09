Förderbank KfW soll für Bundesregierung Rohstofffonds aufbauen - Volumen 1 Mrd

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der geplante Rohstofffonds der Bundesregierung wird mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro umgesetzt.

Ein Sprecher des Grünen-geführten Wirtschaftsministeriums sagte am Mittwoch in Berlin, die staatliche Förderbank KfW solle ihn jetzt aufbauen. Die Gelder seien für Förderungen in den Bereichen Rohstoffgewinnung, -weiterverarbeitung und Recycling vorgesehen. Alle Details würden zeitnah vorgestellt. Unklar ist noch, wann die ersten Förderungen umgesetzt werden. Ziel sei es, strategisch wichtige Rohstoffe für Deutschland und Europa zu sichern.

Der Rohstofffonds ist Teil des Pakets der Ampel-Regierung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Kritische Rohstoffe seien von besonderer Bedeutung für Technologien und Anwendungen der grünen und digitalen Transformation sowie für die Luft- und Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung, so die Ampel-Regierung. Im Raum stehen Finanzierungen von Projekten entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

