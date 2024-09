EQS-News: Kontron AG etabliert 5G-Modulproduktion in Europa

EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Einzigartige Eigenfertigung stärkt technologische Unabhängigkeit

Linz, Österreich, 19. September 2024 – Die Kontron AG , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, fertigt ihre innovativen 5G-Module nach erfolgreichem Produktionshochlauf künftig vollständig in Europa. Mit der Produktion in eigenen europäischen Werken unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für höchste Qualitätsstandards, kürzere Lieferketten, die technologische Souveränität Europas und die Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes.

Kontron ist weltweit der einzige Anbieter, der 5G-Module vollständig in Europa entwickelt und produziert. Diese Strategie stärkt nicht nur die Wettbewerbsposition des Unternehmens, sondern fördert nachhaltig die technologische Unabhängigkeit des Wirtschaftsstandorts Europa. Darüber hinaus leistet die Initiative einen wichtigen Beitrag zur Stabilität der Lieferketten und schafft zusätzliche Arbeitsplätze in Europa.

Bereits heute findet rund 80 Prozent der gesamten Wertschöpfung der Kontron Gruppe in Europa statt. Die enge Verzahnung von Entwicklung und Produktion in Europa ist ein zentraler Aspekt der Unternehmensstrategie. Die Kontron 5G-Module werden komplett am Standort Berlin entwickelt. In einer Zeit, in der die Herkunft und Sicherheit von Technologien zunehmend an Bedeutung gewinnen, stellt die Eigenproduktion in Europa auch die Einhaltung strengster europäischer Regularien sicher.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG, betont: "Lokale Entwicklung und Produktion bieten zahlreiche Vorteile. Unsere Kunden profitieren von der Qualität, Schnelligkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit, die unsere europäische Fertigung von 5G-Modulen gewährleistet. Unsere Initiative stößt auf große Resonanz. So konnten wir bereits mehrere Großaufträge gewinnen, die nicht zuletzt auf dieser Wertschöpfungsstrategie basieren."

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

Medienkontakte

Alexandra Kentros

Kontron AG - Communications

Tel: +49 (0) 151 151 9388 149

group-pr@kontron.com



Jan Lauer

Profil Marketing OHG

Tel: +49 (0) 531 387 33-18

kontron@profil-marketing.com

Leon-Philipp Kleiss

Kontron AG – Investor Relations

Tel: +43 664 60191 5153

ir@kontron.com







