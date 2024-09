Die World Manufacturing Convention 2024 (Weltkonferenz für Fertigung 2024) findet vom 20. bis 23. September in Hefei, Anhui, statt. Der diesjährige Kongress unter dem Motto "Intelligente Fertigung für eine bessere Zukunft" wird Anhuis "vorteilhafte Industrien" vorstellen, darunter Fahrzeuge mit neuen Antriebsenergien, Informationstechnologie der nächsten Generation und qualitativ hochwertige Fertigungsanlagen.

Eröffnung der World Manufacturing Convention 2024 in Hefei, Anhui (Graphic: Business Wire)

Die Tagung bietet mehrere Ausstellungsbereiche, darunter eine Einführungshalle, eine internationale Ausstellung, Ausstellungen wichtiger Fertigungsleistungen führender Nationen, Ausstellungen aus Gastprovinzen und -städten, Vitrinen für hochwertige Fertigungsentwicklungen aus anderen Regionen und Ausstellungen von Anhuis Errungenschaften in der neuen Industrialisierung. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern werden die neuesten und bedeutendsten Innovationen der globalen Fertigungsindustrie vorgestellt. Zum ersten Mal wird es im Luogang Park, Hefei, einen großen Ausstellungsbereich im Freien geben, auf dem statische und dynamische Displays von intelligenten Fahrzeugen mit neuer Energie, Drohnen, humanoiden Robotern und vielem mehr gezeigt werden.

Seit 2018 findet die World Manufacturing Convention sechs Jahre in Folge in Hefei, Anhui, statt und bietet eine wichtige Plattform für den globalen Austausch und die Zusammenarbeit in der Fertigung sowie für die Förderung der offenen Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes in Anhui. Bis heute hat der Kongress über 30.000 Gäste angezogen und die Unterzeichnung von mehr als 3.600 Kooperationsprojekten mit einer Gesamtinvestition von mehr als 1,5 Billionen Yuan erbracht.

