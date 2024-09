Habeck lädt nach VW-Krise für Montag zu Autogipfel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat im Schatten der VW-Krise für Montag zum Autogipfel eingeladen.

Neben dem Automobilverband VDA und der IG Metall nähmen die größten Automobilhersteller und -zulieferer teil, erklärte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag. Zunächst hatte die "Bild" davon berichtet. Bund und Land dächten über eine Unterstützung für VW in dessen Sanierungskurs nach, hatte der Grünen-Politiker und Vize-Kanzler bereits zuvor bei seiner Nordwestreise in Papenburg gesagt. In Regierungskreisen hieß es, das Wirtschaftsressort überlege, wie man der anhaltenden Absatzschwäche auf dem E-Auto-Markt begegnen könne. Darunter leidet VW besonders. Am Freitag wird der Minister das Werk des Konzerns in Emden besuchen.

VW hat aber auch in anderen Bereichen Probleme. Dazu gehört der wichtige Absatzmarkt China. Das Unternehmen erwägt daher Werksschließungen und hat Verträge mit Arbeitnehmervertretern gekündigt, wonach betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen waren. Einem Bericht des "Manager Magazin" zufolge könnten 30.000 Stellen wegfallen.

(Bericht von Markus Wacket; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)