Windkraft-Projektierer PNE findet neuen Chef

CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windkraft- und Photovoltaik-Projektierer PNE hat einen Nachfolger für seinen zurückgetretenen Chef Markus Lesser gefunden. Heiko Wuttke werde den Job am 13. Januar 2025 antreten, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Freitag in Cuxhaven mit. Wuttke arbeite seit fast 30 Jahren in der Branche der Erneuerbaren Energien und kenne das Geschäft aus vielen verschiedenen Blickwinkeln, sagte Aufsichtsratschef Marc van't Noordende.

Der Diplom-Ingenieur Wuttke (Jahrgang 1968) leitet derzeit die Gesellschaft 8.2 Consulting, die Unternehmen rund um Erneuerbare Energien berät. Sein Vertrag bei PNE läuft bis Ende Januar 2028. Der bisherige PNE-Chef Markus Lesser hatte das Unternehmen Ende Juli vorzeitig verlassen. Das Unternehmen erklärte dies mit persönlichen Gründen des Managers. Übergangsweise sprang Aufsichtsratsmitglied Per Hornung Pedersen als Vorstandschef ein./stw/stk