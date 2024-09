700 Euro Dividende? Mit diesen zwei Aktien gelingt’s ohne großes Budget!

Wer träumt nicht davon, sich durch kluge Investitionen ein regelmäßiges Einkommen in Form von Dividenden aufzubauen? Gerade für Kleinanleger erscheint dies oft schwierig, da scheinbar hohe Investitionssummen für den Einstieg erforderlich sind. Doch keine Sorge: Auch mit einem überschaubaren Budget lassen sich attraktive Dividenden erzielen.

Einzige Voraussetzung ist, dass eine Aktie nachhaltig hohe Dividenden ausschüttet. Und genau hier fallen mir mit Altria (WKN: 200417) und BASF (WKN: BASF11) zwei Aktien ein, die mit einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite glänzen. Mit ihnen kann man also potenziell ohne großes Budget eine jährliche Dividende von 700 Euro oder mehr einstreichen. Schauen wir uns die Aktien genauer an.

Altria-Aktie: Stabile Dividenden aus der Tabakbranche

Altria ist einer der größten Tabakkonzerne der Welt und bekannt für seine Kultmarke Marlboro. Vor allem in den USA, dem Heimatmarkt von Altria, verfügt Marlboro über einen unschlagbaren Marktanteil von zuletzt 42 %.

Ein tiefer Burggraben und eine enorme Preissetzungsmacht sorgen für starke Cashflows. Diese werden in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen großzügig an die Aktionäre ausgeschüttet – Tendenz steigend.

Zuletzt wurde die vierteljährliche Dividende im August 2024 um 4,1 % auf 1,02 US-Dollar erhöht. Die hochgerechnete Jahresdividende von 4,08 US-Dollar erreicht beim aktuellen Aktienkurs von 54,13 US-Dollar eine Dividendenrendite von 7,5 % (Stand: 10.9.24).

Dank der dominanten Marktstellung in den USA und der Fokussierung auf den lukrativen Tabakmarkt könnte Altria trotz der Herausforderungen in der Branche auch in Zukunft ein solides Dividendeninvestment sein. Das größte Risiko bleibt das rückläufige Mengenwachstum im Kerngeschäft mit rauchbaren Zigaretten. Auch wenn die rauchfreien Alternativen – insbesondere Kautabak und auch E-Vapor-Produkte – heute noch keine ökonomisch vergleichbare Alternative darstellen, könnten sie langfristig für eine Trendwende sorgen.

Mit einer Investition von ca. 5.000 Euro in Altria könnte man derzeit ca. 375 Euro jährlich an Dividende erhalten. Einzige Voraussetzung ist, dass die Dividenden weiter auf dem bisher hohem Niveau gezahlt werden. Und das dürfte meiner Meinung nach durchaus realistisch sein.

BASF-Aktie: Solider Chemiekonzern mit hoher Dividendenrendite

Das zweite Unternehmen, dessen Aktien den Aktionären hohe Rückflüsse bescheren kann, ist BASF. Die Ludwigshafener sind ein weltweit agierender Chemiekonzern. Um genau zu sein, handelt es sich um den größten der Welt.

Als Marktführer profitiert BASF neben seiner Größe und weltweiten geografischen Präsenz vor allem von seinen Verbundstandorten. Sie ermöglichen Synergien und Kundennähe.

Am Kapitalmarkt überzeugt die BASF hingegen mit nachhaltig überdurchschnittlicher Dividendenrendite. Zuletzt lag die Dividende mit 3,40 Euro auf dem Niveau der beiden Vorjahre. Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs von 43,55 Euro errechnet sich daraus eine Dividendenrendite von 7,8 % (Stand: 10.9.24).

Langfristig ist jedoch ein Trend zu steigenden Dividenden zu beobachten. Im Jahr 2000 lag die Dividende beispielsweise noch bei 0,65 Euro und ist dann über die Jahre kontinuierlich erhöht worden.

Die Entwicklung geht einher mit der Dividendenpolitik des Unternehmens, die hohe Ausschüttungen und nach Möglichkeit auch Steigerungen vorsieht. Dem Management ist es bisher gut gelungen, diesem Anspruch gerecht zu werden, wie die Dividendenhistorie eindrucksvoll belegt.

Skeptiker verweisen allerdings gerne auf die derzeit hohe Verschuldung und die zuletzt nicht gerade optimalen Wachstumsaussichten. Gerade in Deutschland hat das Unternehmen im aktuellen Umfeld deutlich zu kämpfen. Ab Akter auch weltweit kommt die Wirtschaft nicht richtig in Fahrt.

Auch der Free Cashflow steht aufgrund hoher Investitionen unter Druck. Das meiste Geld fließt jedoch in einen neuen Verbundstandort in China. Mittelfristig sind also tendenziell wieder höhere Umsätze und Gewinne möglich.

Hält die BASF ihr Versprechen hoher Dividenden ein, können Anleger bei einer Dividende auf Vorjahresniveau und einem Investment von 5.000 Euro in die BASF-Aktie mit rund 390 Euro Dividende pro Jahr rechnen.

Fazit: Zwei Aktien für ein solides Dividendeneinkommen

Mit einem Investment von jeweils 5.000 Euro in Altria und BASF könnten Anleger bei Dividendenzahlungen auf Vorjahresniveau bereits rund 765 Euro Dividende pro Jahr erzielen. Wichtig ist jedoch zu verstehen, dass Dividenden nie garantiert sind.

Dennoch zeichnen sich beide Unternehmen durch eine attraktive Dividendenpolitik aus, die auf stabile und gleichzeitig langfristig steigende Dividenden setzt. Und wenngleich die Geschäftsmodelle derzeit etwas unter Druck zu stehen scheinen, gibt es mittelfristig Perspektiven.

