Aktien Asien/Pazifik: Gewinne in China - Feiertag in Japan

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben zum Wochenauftakt die Börsen in China Gewinne verbucht. In Japan pausierte der Handel wegen eines Feiertags.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann am Montag im späten Handel 0,4 Prozent auf 3.213 Punkte. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong legte um 0,1 Prozent auf 18.278 Zähler zu. Marktteilnehmer hegten die Erwartung an weitere Konjunkturanreize durch Chinas Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft, hieß es aus dem Handel.

Für den australischen Leitindex S&P/ASX 200 ging es nach den jüngsten Gewinnen am ersten Tag der neuen Woche um 0,7 Prozent nach unten auf 8.153 Zähler. Verluste im Finanzsektor belasteten./ajx/stw