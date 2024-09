Aktien Frankfurt Schluss: Kurse ziehen nach Gewinnmitnahmen wieder an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Montag wieder zugegriffen. Schwache Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie bremsten den Dax nicht lange - zum Handelsende legte der Leitindex um 0,68 Prozent auf 18.846,79 Punkte zu. Damit näherte er sich wieder der 19.000-Punkte-Marke, die er am Donnerstag nach der eingeläuteten Zinswende in den USA erstmals überschritten hatte. Im Fokus stand einmal mehr das Tauziehen zwischen den beiden größten Commerzbank -Aktionären - während der Bund eine Übernahme durch die italienische Unicredit weiter ablehnt, erhöhte diese ihre Beteiligung.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Montag 0,56 Prozent auf 25.996,06 Zähler. Auch an den europäischen und amerikanischen Handelsplätzen ging es etwas bergauf: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schaffte ein Plus von 0,3 Prozent, und der Schweizer SMI legte in ähnlichem Ausmaß zu. Der britische FTSE 100 verabschiedete sich ebenfalls mit einem moderaten Plus aus dem Handel. In New York notierten sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Handelsende ein wenig fester./gl/nas