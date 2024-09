DHL will Umsatz bis 2030 um 50 Prozent steigern

BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL hat sein Wachstumsziel für die zweite Hälfte des Jahrzehnts definiert. Bis 2030 strebt das Dax -Unternehmen ein Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2023 an, teilte DHL am Dienstag in Bonn mit. Im vergangenen Jahr betrugen die Erlöse knapp 82 Milliarden Euro. "Wir wollen schneller und profitabler wachsen", sagte Konzernchef Tobias Meyer. Zur Unterstützung dieses Ziels kündigten die Bonner zudem eine neue rechtliche Struktur an.

Demnach sollen die Konzernbereiche ECommerce sowie Post und Paket Deutschland zukünftig als eigenständige Gesellschaften geführt werden, ähnlich den bereits bestehenden Gesellschaften. Bei dem Schritt handelt es sich laut DHL um eine technische Maßnahme. Sie soll zu keinen inhaltlichen Änderungen im Konzernportfolio, von Tarifverträgen und Schutzvereinbarungen, Managementverantwortlichkeiten oder anderen rechtlichen Verpflichtungen führen. Das deutsche Briefgeschäft soll auch zukünftig unter dem Namen Deutsche Post AG laufen. Für die Umsetzung sind ein bis zwei Jahre veranschlagt.

Weitere Details zur zweiten Hälfte des Jahrzehnts sowie der geplanten nächsten Schritte will das Management am Dienstag vorstellen./lew/nas