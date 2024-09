EQS-Adhoc: NEON EQUITY AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Anpassung der Investitionsstrategie

EQS-Ad-hoc: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

NEON EQUITY AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Anpassung der Investitionsstrategie



23.09.2024 / 20:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

NEON EQUITY AG: Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Anpassung der Investitionsstrategie

Frankfurt am Main, 23. September 2024 – Die NEON EQUITY AG („NEON EQUITY“, ISIN DE000A3DW408) hat heute eine Anpassung ihrer Investitionsstrategie beschlossen. Die Gesellschaft kommt historisch aus dem Bereich Immobilieninvestments, hat ihr Geschäftsmodell jedoch schon vor einiger Zeit auf Impact Investing in nachhaltige Unternehmen fokussiert. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat heute in einer Strategiesitzung beschlossen, die Investitionen im Bereich Immobilien nicht weiter fortzuführen. Daher will die Gesellschaft sich von ihrer Beteiligung an der publity AG trennen. Bislang hält die Gesellschaft die Beteiligung an der publity AG im Anlagevermögen mit dem Ziel einer langfristigen Werterzielung. Mit der Entscheidung zur Veräußerung der Beteiligung will die Gesellschaft Mittel freisetzen, um diese zielgerechnet in ihrem Kerngeschäft Impact Investing zu investieren. Daher wird ein entsprechender Verkaufsprozess der publity AG-Beteiligung eingeleitet. Auch wenn hierbei aufgrund der aktuellen Marktverhältnisse im Bereich Immobilien evtl. ein Preis erzielt wird, der nicht dem aktuellen Buchwert entspricht bzw. diesen auch deutlich unterschreiten könnte, sind Vorstand und Aufsichtsrat der Auffassung, so mittel- und bis langfristig den für die Gesellschaft besten Weg zu wählen.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

23.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: NEON EQUITY AG Mörfelder Landstraße 277 60598 Frankfurt Deutschland E-Mail: info@neon-equity.com ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76 WKN: A3DW40 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München EQS News ID: 1993805

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1993805 23.09.2024 CET/CEST