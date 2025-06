EQS-News: Belgravia Hartford kündigt eine zu 100% auf Bitcoin ausgerichtete Privatplatzierung an, um das Wachstum von Bitcoin Treasury Holdings zu beschleunigen

EQS-News: Belgravia Hartford Capital Inc / Schlagwort(e): Miscellaneous

Belgravia Hartford kündigt eine zu 100% auf Bitcoin ausgerichtete Privatplatzierung an, um das Wachstum von Bitcoin Treasury Holdings zu beschleunigen



Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 25. Juni 2025) - BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC. (CSE: BLGV) (OTC: BLGVF) (FSE: ECA) ("Unternehmen" oder "Belgravia") freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 40.000.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,25 CAD pro Einheit mit einem Gesamterlös von bis zu 10.000.000 CAD (das "Angebot") bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") sowie einem halben Warrant zum Stammaktienerwerb mit Bezugsrecht (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,50 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum. Die Warrants unterliegen einer beschleunigten Ausübungsklausel, nach der das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorverlegen kann, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange ("CSE") während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,75 CAD liegt. Die Inhaber der Warrants müssen darüber benachrichtigt werden. In diesem Fall verfallen die Warrants dreißig (30) Tage nach dem Datum der Benachrichtigung.

100% der Erlöse aus diesem Angebot werden ausschließlich für den Kauf von Bitcoin verwendet, was dem strategischen Ziel von Belgravia entspricht, eine starke Bitcoin-Treasury aufzubauen.

Für dieses Angebot werden keine Vermittlungsgebühren erhoben.

Es wird erwartet, dass bestimmte Insider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE des Unternehmens) an dem Angebot teilnehmen können. Die Beteiligung von Insidern an dem Angebot stellt eine "Transaktion mit verbundenen Parteien" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(a) des MI 61-101 zu berufen, da der Marktwert weder des Gegenstands noch der Gegenleistung für das Angebot (soweit es verbundene Parteien betrifft) 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen wird. Das Angebot unterliegt bestimmten Bedingungen, insbesondere die Einholung aller erforderlichen behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.

