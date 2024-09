Mindestens drei Tote bei Unglück von Flüchtlingsboot vor Griechenland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athen (Reuters) - Beim Untergang eines Flüchtlingsbootes vor Griechenland sind einem Medienbericht zufolge mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Nach dem Unglück vor der Insel Samos würden zudem 25 Personen vermisst, berichtete das griechische Fernsehen. Fünf Menschen seien gerettet worden. Die Küstenwache suchte aus der Luft und mit Schiffen nach weiteren Überlebenden.

Griechenland war in den Jahren 2015 und 2016 eines der Hauptankunftsländer in der Europäischen Union für Migranten und Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien. Damals kamen fast eine Million Menschen in Schlauchbooten auf den Inseln an. Die Zahl war später zurückgegangen und im vergangenen Jahr wieder angestiegen.

