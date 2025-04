Dax-Rückblick:

Der Dax ging am vergangenen Freitag nach einem weiteren starken Handelstag direkt im Bereich der entscheidenden Widerstandszone um 22.250 Punkte aus dem Handel. Zum Start in die neue Handelswoche hält der Trend an - der Index ist dabei, sich oberhalb der 22.300er-Marke zu etablieren.

Dax-Ausblick:

Der Index handelt aktuell weiterhin im Bereich der entscheidenden charttechnischen Widerstandszone um 22.250 Punkte. Er hat sie bislang noch nicht entscheidend und per Tages-Schlusskurs überwunden.

Ein erneuter Abtaucher, ausgehend vom aktuellen Niveau, muss daher vorerst weiter eingeplant werden, so lange kein Tages-Schlusskurs im Xetra-Dax oberhalb von 22.300 Punkten vorliegt. Erst danach steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Kursbewegung nach oben Richtung 22.700 Punkte und potenziell höher.