VW-Chef Blume - Wollen noch dieses Jahr Sparpaket aufsetzen

Berlin (Reuters) - VW-Chef Oliver Blume stellt eine rasche Entscheidung über ein Sparpaket für die angeschlagene Kernmarke Volkswagen in Aussicht. "Das wird jetzt keine Angelegenheit von Jahren sein", sagte Blume dem Nachrichtenportal ZDFheute.de am Montag. "Unser Ziel ist es, in diesem Jahr dort ein Paket aufzusetzen." Dabei gehe es um alle Kosten, von der Entwicklung bis zur Produktion und Vertrieb. "Und so gehen wir durch alle Ecken und werden das gemeinsam mit allen Parteien dann dort vereinbaren." Dabei erwarte er Zugeständnisse von den Arbeitnehmern, sagte er dem Sender RTL/ntv.

Am Mittwoch beginnen die Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und Volkswagen. Der Wolfsburger Autobauer hat die seit drei Jahrzehnten geltende Beschäftigungssicherung aufgekündigt und droht mit dem Schließen von Werken. Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat ihren Widerstand gegen die Pläne angekündigt. Blume verwies darauf, dass auf dem europäischen Automarkt nachhaltig zwei Millionen Autos weniger verkauft würden als vor der Corona-Pandemie. Sein Unternehmen schließe daher einen Kapazitätsabbau nicht aus.

