Bitcoin Kurs steigt auf fast 65.000 Dollar – Jerome Powell und US-Daten im Blick

Das angekündigte Konjunkturpaket der People’s Bank of China (PBOC) hat auch am Kryptomarkt für Aufsehen gesorgt. Die Aussicht auf eine Lockerung der geldpolitischen Zügel hat Anleger erneut in Kryptowerte wie Bitcoin bewegt. Zwischenzeitlich kostete mit rund 64.800 Dollar eine Einheit so viel wie seit Ende August nicht mehr.

Geplantes Konjunkturpaket in China sorgt für Optimismus

Auch von der jüngsten Zinswende in den Vereinigten Staaten dürften riskante und zinslose Anlagen womöglich tendenziell an Attraktivität hinzugewinnen. Sollte sich die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen verfestigen, könnten Bitcoin und Co in einen neuen Nährboden finden.

So hat die chinesische Zentralbank am Dienstag etwa die Senkung des Mindestreservesatzes für Banken um 0,5 Prozentpunkte angekündigt, um die heimische Konjunktur zu stärken.

Am vergangenen Mittwoch hatte die US-Notenbank erstmals seit März 2020 wieder an den Zinsschrauben nach unten gedreht und das Zinsband um 50 Einheiten auf eine Spanne von 4,75-5,00 Prozent angepasst.