Führungswechsel bei der Commerzbank schon zum Monatsende

München (Reuters) - Bettina Orlopp kann die Führung der Commerzbank im Kampf gegen eine Übernahme durch UniCredit schon in der kommenden Woche übernehmen.

Vorstandschef Manfred Knof werde die Bank zum Monatsende verlassen, teilte das Frankfurter Geldhaus am Mittwoch mit. "Darauf haben sich der 59-Jährige und der Aufsichtsrat verständigt." Der Aufsichtsrat hatte die bisherige Finanzvorständin Orlopp bereits am Dienstagabend zu Knofs Nachfolgerin ernannt und ihr einen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben, den genauen Zeitpunkt für den Wechsel aber offen gelassen. "Manfred Knof hat sich bleibende Verdienste um die Commerzbank erworben", sagte Aufsichtsratschef Jens Weidmann am Mittwoch.

Knof hatte bereits Anfang September signalisiert, dass er keine zweite Amtszeit als Commerzbank-Chef anstrebe. Fast zeitgleich war bekannt geworden, dass die italienische UniCredit bei der Commerzbank eingestiegen ist. Inzwischen hat sie sich rund 21 Prozent gesichert. Von Orlopp verspricht sich die Commerzbank mehr Schlagkraft im Ringen um die Zukunft von Deutschlands zweitgrößter börsennotierter Bank.

