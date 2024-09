Innenstaatssekretär - Deutlich mehr Sabotage-Akte in Deutschland

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - In Deutschland gibt es nach Angaben des Bundesinnenministeriums immer mehr Sabotage-Akte.

"Wir reden nicht über alle Vorkommnisse, aber die Sabotage-Tätigkeiten in Deutschland steigen. Wir haben Vorfälle, die uns große Sorgen machen", sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Hans-Georg Engelke, am Dienstagabend bei einer Veranstaltung des Flughafenverbands ADV in Berlin. Es gebe Verdachtsfälle, über die man noch nicht rede, die man weiter aufkläre. "Ich ahne schon, woher das kommt, aus welcher Richtung, von welchen Staaten, die so etwas betreiben", sagte Engelke, ohne konkreter zu werden. "Wir leben schon in relativ üblen Zeiten."

Das Wort der "Zeitenwende" - ob man es möge oder nicht - bedeute für alle Sektoren: "Achtung, wir müssen überdenken, ob wir noch richtig aufgestellt sind", sagte der Innenstaatssekretär. "Die Investitionen in kritische Infrastruktur, in die Sicherheit der Betriebsabläufe, die Resilienz von Unternehmen, von Organisationen des Staates insgesamt - das ist schon ein Thema, das uns sehr stark umtreibt."

