IRW-News: Navco Pharmaceuticals Inc.: Navco erhält Zulassung von Health Canada für antimikrobielle Creme mit Nanopartikeln

IRW-PRESS: Navco Pharmaceuticals Inc.: Navco erhält Zulassung von Health Canada für antimikrobielle Creme mit Nanopartikeln

Health Canada vergibt Natural Product Number für Navcos Protection+ Skin Cream

Vancouver, British Columbia--(25. September 2024) / IRW-Press / Navco Pharmaceuticals Inc. (TSXV: NAV) (Navco oder das Unternehmen) hat vom kanadischen Gesundheitsamt Health Canada für seine Nanopartikel eine zweite Zulassung als Naturerzeugnis (Natural Product Number/NPN) erhalten. Diese zweite NPN bezieht sich auf das eigens von Navco entwickelte Nanosilber als antimikrobieller Inhaltsstoff in einer Creme. Diese neuartige Creme für die Hautanwendung bietet eine verstärkte reinigende und schützende Wirkung gegen Keime mit zugleich feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften für die Haut, sodass bei häufiger Anwendung ein länger anhaltender Schutz gewährleistet ist.

Soweit dem Unternehmen bekannt ist, handelt es sich hierbei um eine der wenigen natürlichen Nanopartikel-Formulierungen auf Silberbasis, die von Health Canada für solche Zwecke zugelassen sind.

Wie das von Health Canada zugelassene Hautschutzspray von Navco reinigt und schützt die Creme beim Auftragen auf die Haut vor Krankheitserregern, Pilzen, Viren, Mikroben und Bakterien. Die höhere Bioverfügbarkeit ist einer der Vorteile, die sich dank der innovativen und eigens entwickelten Nanopartikeln des Unternehmens aus den neuen und anderen Wirkmethoden ergeben. Die für die Reinigung und therapeutische Behandlung der Haut formulierte Creme ist alkoholfrei, enthält bekannte Wirkstoffverbindungen und ist ungiftig. Damit wird ein verbesserter Hautschutz und eine verbesserte allgemeine Hautpflege erreicht, während zugleich Hautreizungen minimiert werden. Die Creme bietet eine alternative Formulierung, sodass Verbraucher nun die Wahl zwischen einer Spray- und einer Cremeanwendung haben.

Darüber hinaus kann Navcos eigens entwickelte Creme mit Nanopartikeln als luxuriöseres und dermatologisches Hautpflegeprodukt überzeugen, denn sie reinigt und schützt die Haut und versorgt sie zugleich mit Feuchtigkeit. Eine häufige Anwendung wird empfohlen, und die Vorteile für die Haut sind innerhalb weniger Tage sichtbar. Es konnte zusammen mit einem Nutzen bei kleineren Wunden und Verbrennungen - die von den bekannten Vorteilen einer Behandlung mit Silber profitieren - auch eine Erneuerung der Haut und eine Verbesserung der Hautfunktion beobachtet werden.

Navco hat nicht nur den beträchtlichen Markt für antimikrobielle Produkte im Visier, auch der globale Markt für Dermokosmetika wurde im Jahr 2023 auf etwa 65,7 Milliarden US$ geschätzt und soll von 2024 bis 2032 mit im Schnitt 9,5 % pro Jahr wachsen (Global Market Insights, April 2024). Dieses prognostizierte Marktwachstum wird Berichten zufolge durch die Nachfrage nach verbessertem und nachhaltigem Wohlbefinden, Heilung, Keimschutz und verbesserter Hautfunktion durch neuartige Behandlungsansätze angeheizt.

Wir freuen uns darauf, unsere antimikrobielle Hautcreme Protection + in die Produktpalette von Navco aufzunehmen, unsere führende Rolle im Bereich der Gesundheitswissenschaft rund um Nanopartikel unter Beweis zu stellen und diesen wachsenden Markt mit wirksameren und gesünderen Verbraucherprodukten zu versorgen, so Geoff Lee, CEO von Navco Pharma.

Über das Unternehmen

Navco ist ein in Burlington (Ontario) ansässiges Unternehmen, das sich derzeit eine Position als Marktführer bei der Nutzung der Nanotechnologie zur Entwicklung und Vermarktung neuartiger Produkte gegen Bakterien, Pilze, Viren und Infektionskrankheiten aufbaut. Navco verfügt über ein Sortiment aus zum Patent angemeldeten und von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada zugelassenen Produkten. Die Anwendungspipeline des Unternehmens ist auf die Abwehr von Krankheitserregern gerichtet und nutzt neue Wirkmethoden zur Befriedigung ungedeckter Gesundheits- und Produktbedürfnisse. Dabei kommen natürliche und bekannte Wirkstoffe und Nanopartikel mit hoher Wirksamkeit zum Einsatz. Zielmärkte sind die Gesundheitsvorsorge und persönliche Hautpflege beim Menschen, Haushaltsprodukte, institutionelle Produkte sowie die Tiergesundheit.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder kontaktieren Sie das Unternehmen wie folgt: Geoffrey Lee, CEO, unter 604-861-8980.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar, wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen definiert ist. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, potenziell, werden, anstreben, beabsichtigen, planen, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, die sich auf das Unternehmen beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse auf Basis der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von den hier beschriebenen abweichen, falls eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten.

