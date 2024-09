Aktien Europa Schluss: China-Konjunkturimpulse begeistern Anleger

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag deutlich nach oben gegangen. Die Aussicht auf weitere Konjunkturmaßnahmen in China trieb vor allem exportorientierte Sektoren an. Chinas Führung hatte unter anderem weitere Unterstützung für den angeschlagenen Immobilienmarkt und eine Steigerung des schleppenden Konsums gefordert.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 2,35 Prozent auf 5.032,59 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der Schweizer SMI um 0,50 Prozent auf 12.209,62 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,20 Prozent auf 8.284,91 Punkte./edh/men