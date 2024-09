EQS-News: Aufsichtsrat der Mutares verlängert Vorstandsvertrag von CEO Robin Laik vorzeitig um weitere fünf Jahre

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

München, 27. September 2024 – Der Aufsichtsrat der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“), hat den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden (CEO) und Gründer der Mutares SE & Co. KGaA heute um fünf weitere Jahre bis zum 31. Dezember 2029 verlängert. Robin Laik hat das Unternehmen 2008 gegründet und ist gemeinsam mit seiner Familie mit über 25 % Aktienbesitz größter Einzelaktionär der Mutares.

Gleichzeitig hat Robin Laik bekannt gegeben, seinen Aktienbesitz gemeinsam mit seiner Familie weiter ausbauen zu wollen.

Robin Laik äußert sich bzgl. der Vorstandsverlängerung wie folgt: „Als wir Mutares in 2008 gegründet haben, waren wir ein unbeschriebenes Blatt. Heute ist die Gesellschaft auf einen Umsatz von über EUR 5 Mrd. Umsatz gewachsen und hat im vergangenen Jahr einen Jahresüberschuss von über EUR 100 Mio. in der Holding erzielt. Wir haben unser Dividendenziel von einer Basisdividende von EUR 1,00 je Aktie auf eine Mindestdividende von EUR 2,00 je Aktie in diesem Jahr angehoben. Wir sind in elf europäischen Ländern, in China, Indien und USA vertreten. Meine Vorstandskollegen und ich sind fest von dem weiteren Wachstum der Gruppe und der Guidance für 2024 überzeugt.“

Volker Rofalski, Aufsichtsratsvorsitzender der Mutares SE & Co KGaA, kommentiert: „Robin Laik und sein Team haben mit beispiellosem Einsatz Mutares erfolgreich vorangebracht. Es ist nur folgerichtig, dass der Aufsichtsrat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Robin Laik um weitere fünf Jahre bis Dezember 2029 verlängert hat. Im Namen des ganzen Aufsichtsrates wünsche ich ihm und seinem Team alles Gute für die Zukunft und die anstehenden Aufgaben.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

