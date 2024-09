EQS-News: Kursziel 12,50 Euro: Hauptversammlung unterstützt SYNBIOTIC Wachstumspläne mit über 99 Prozent Zustimmung

EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Kursziel 12,50 Euro: Hauptversammlung unterstützt SYNBIOTIC Wachstumspläne mit über 99 Prozent Zustimmung



27.09.2024

Die

Hauptversammlung der SYNBIOTIC SE

(ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) hat den strategischen Wachstumskurs der europäischen Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Auf der virtuellen Hauptversammlung am Freitag, 20. September 2024 stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre den Plänen für das laufende und das kommende Jahr uneingeschränkt zu.

Die von Oliver Conrad, Vorsitzender des Verwaltungsrates der SYNBIOTIC, souverän geleitete Hauptversammlung dauerte nur zwei Stunden. Die zur Abstimmung stehenden Punkte erzielten durchweg über 99 Prozent Zustimmung. Neben Oliver Conrad und Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor SYNBIOTIC, nahm selbstverständlich auch Multiunternehmer Frank Otto, als Mitglied des Verwaltungsrates der SYNBIOTIC, an der Hauptversammlung teil. SYNBIOTIC hatte sich erneut für eine virtuelle Durchführung der Hauptversammlung entschieden, um möglichst vielen Aktionärinnen und Aktionären eine vereinfachte Teilnahme zu ermöglichen.

Schwarze Zahlen im Jahr 2025

Der Bericht des geschäftsführenden Direktors Daniel Kruse, der sein Amt Ende August 2023 angetreten hat, zeigt aufgrund von disziplinierten Kostenoptimierungen, effizienten Synergiemaßnahmen und gezielten Investitionen eine klar erkennbare Trendwende. Durch reduzierte Kosten für Personal und Dienstleister sowie die Übernahme von drei strategisch wichtigen Unternehmen geht Kruse bereits für 2025 von schwarzen Zahlen aus: „Seit dem vierten Quartal 2023 und vor allem im Jahr 2024 haben wir einen deutlichen Anstieg der Nachfrage in allen Geschäftsbereichen verzeichnet. Diese Umsatzsteigerungen, gepaart mit Kosteneffizienz, werden uns voraussichtlich schon 2025 in die Profitabilität führen.“

Für das Geschäftsjahr 2024 plant SYNBIOTIC mit Umsatzerlösen auf Konzernebene von 16,6 Mio. EUR, bei einem Rohertrag von 8,4 Mio. EUR – im weiteren Verlauf für 2025 mit steigenden Umsatzerlösen von 26,2 Mio. EUR. Das entspricht einer Steigerung von knapp 10 Mio. EUR, also einem Plus von 57 Prozent gegenüber 2024. Für das Jahr 2026 rechnet die Unternehmensgruppe mit Umsatzerlösen von 33,6 Mio. EUR und einem Plus von 28 Prozent.

Kursziel 12,50 Euro

Makroökonomische Einflüsse bedingt durch die Corona-Pandemie und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sowie behördliche Willkür gegenüber Hanf- und CBD-Produkten haben das wirtschaftliche Umfeld für Industriehanf- und Cannabisprodukte extrem unter Druck gesetzt. Die Herausnahme von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz hat sich dagegen wie erwartet äußerst positiv ausgewirkt, die Absatzzahlen für Medizinalcannabis sind um ein Vielfaches gestiegen. Es gibt aber auch positive Signale aus der Politik. Mit dem geplanten und mittlerweile beschlossenen (Anmerkung der Redaktion) Nutzhanfliberalisierungsgesetz, kurz NLG, wird die gesamte Hanfbranche und natürlich auch SYNBIOTIC, dank ihrer strategischen Positionierung, sehr profitieren.

Dies sind Gründe für gute Kursaussichten, so Daniel Kruse: „Der Kurs ist im Vergleich zu anderen Werten sehr volatil. Nachdem wir Ende 2023 einen Kurs von unter 3 EUR hatten, stieg dieser, insbesondere aufgrund der Nachrichten rund um die Legalisierung, auf fast 14 EUR Ende März dieses Jahres. Derzeit hat sich der Kurs um die 6 EUR eingependelt, was nach Meinung von Analysten, und natürlich auch unserer Meinung nach, eine deutliche Unterbewertung der Aktie darstellt. Das Kursziel bis Mitte 2025 ist ca. 12,50 EUR je Aktie.“ Die entsprechenden Analystenreports stehen auf der Website www.SYNBIOTIC.com zum Download.

Neue Mitglieder des Verwaltungsrates, neuer Sitz, neue Schreibweise

Auf der Hauptversammlung der SYNBIOTIC SE wurden Herr Malte Johannes und Herr Daniel Kruse zu neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates gewählt. Darüber hinaus wurde der Sitz der Gesellschaft von München nach Düsseldorf verlegt. Auch wenn es nur eine kosmetische Korrektur ist, so wurde die Schreibweise der Gesellschaft von SynBiotic auf SYNBIOTIC in Versalien geändert.

Vorteil Diversität

SYNBIOTIC verfügt als europäische Industriehanf- und Cannabis-Unternehmensgruppe über ein entscheidendes Alleinstellungsmerkmal: Kein Marktbegleiter bietet Investoren einen vergleichbar hohen Diversifizierungsgrad im Bereich Industriehanf und Cannabis. Über die Beteiligungen deckt SYNBIOTIC die komplette Wertschöpfungskette der Industriehanf- und Cannabisbranche ab. Mit der erfolgreichen Fortsetzung der Buy and Build-Strategie wird dieser Vorteil weiter ausgebaut.

Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy and Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte der vertikal integrierten Tochterunternehmen sind Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten. SYNBIOTIC hat eine klare paneuropäische Strategie, die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche – Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Konsumcannabis – weiter auszubauen.

