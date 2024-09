EQS-News: Vitesco Technologies Group AG: Mitteilung zur Einstellung des Handels der Vitesco-Aktie

EQS-News: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Delisting

Regensburg, 27. September 2024. Die Vitesco Technologies Group AG erwartet, dass durch die Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister die Verschmelzung der Vitesco Technologies Group AG auf die Schaeffler AG durch Aufnahme gegen Gewährung von Aktien an der Schaeffler AG an die bisherigen Aktionäre der Vitesco Technologies Group AG am 1. Oktober 2024 wirksam wird.



In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass die Frankfurter Wertpapierbörse vor Handelsbeginn am 1. Oktober 2024 den Handel der Aktien beider Unternehmen einstellen wird. Dies würde bedeuten, dass der 30. September 2024 der letzte Handelstag für die Vorzugsaktien der Schaeffler AG und die Aktien der Vitesco Technologies Group AG wäre. Der Handel in den Stammaktien der Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0019 / WKN: SHA001) wird voraussichtlich am 2. Oktober 2024 beginnen. Die Schaeffler AG wird den Kapitalmarkt über weitere Entwicklungen entsprechend ihrer rechtlichen Pflichten informieren.



Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung werden alle Websiteaufrufe der Vitesco Technologies Group AG, insbesondere der Investor Relations Homepage, auf die Schaeffler Homepage weitergeleitet.





