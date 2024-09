Insider - Gespräche zwischen Commerzbank und Unicredit am Freitagmorgen

Die Commerzbank wird einem Insider zufolge am Freitagmorgen mit dem Management der an einer Übernahme interessierten Unicredit sprechen.

Die Sitzung finde virtuell statt, sagte der Insider am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Die künftige Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hatte am Donnerstag erklärt, sich mit dem Management der italienischen Bank, die inzwischen größter Anteilseigner an dem Frankfurter Geldhaus ist, treffen zu wollen. Es sei üblich, dass man seine Ansichten austausche, hatte Orlopp gesagt. Dabei werde man alles bewerten, was auf den Tisch komme.

Mitte September hatte die Unicredit bekanntgegeben, neun Prozent an der Commerzbank gekauft zu haben. Die Hälfte übernahm sie dabei vom Bund. Am Montag hatten die Italiener mitgeteilt, über Finanzinstrumente weitere 11,5 Prozent erworben zu haben. Die Unicredit machte auch klar, mehr Anteile zu wollen. Der Bund hält noch zwölf Prozent an der Commerzbank und hat vor einer feindlichen Übernahme gewarnt.