Raiffeisenlandesbank NÖ Wien wertet RBI-Anteil ab

Wien (Reuters) - Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien (RLB NÖ-Wien) hat ihre Beteiligung an der Raiffeisen Bank International (RBI) um 278 Millionen Euro wertberichtigt.

Grund dafür seien einerseits der Rückgang des Aktienkurses und andererseits der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Sanktionen gegen Russland, teilte die Bank am Freitag mit. Das Ergebnis nach Steuern der RLB NÖ Wien sei im ersten Halbjahr um knapp 70 Prozent auf 83,2 Millionen Euro geschrumpft.

Die RBI ist in der Ukraine und in Russland tätig und prüft seit Ausbruch des Krieges Optionen für einen Ausstieg. Die RLB NÖ Wien ist die mit Abstand größte Aktionärin der RBI, sie hat ihren Anteil nach eigenen Angaben zuletzt auf 25 Prozent plus eine Aktie erhöht. Die Bank begründete die Wertberichtigung der RBI-Beteiligung damit, man habe die aktuell vorliegenden Ausschüttungsbeschränkungen und das höhere Risiko der russischen Beteiligung entsprechend berücksichtigt. Der RBI-Börsenkurs sei per Ende Juni auf 16,22 Euro von 18,67 Euro je Aktie Ende Dezember 2023 gesunken.

Das Konzern-Gesamtergebnis der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien stieg hingegen auf 195,6 Millionen Euro nach 162,6 Millionen Euro.

