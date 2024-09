2 mal 5.000 Euro investieren und ab 2025 jährlich rund 632 Euro steigende Dividende kassieren!

Mit einer Investition von jeweils 5.000 Euro in die Aktien von Altria (WKN: 200417) und Allianz (WKN: 840400) könnten Anleger ab 2025 eine Dividende von rund 632 Euro pro Jahr erhalten – Tendenz steigend. Beide Unternehmen gehören zu den etablierten Playern in ihren Branchen und bieten solide und hohe Dividendenrenditen.

Doch was zeichnet ihre Geschäftsmodelle aus, vor welchen Herausforderungen stehen sie und warum gibt es gute Gründe für weiter steigende Dividenden? Wagen wir einen Erklärungsversuch.

Altria: Stabile Erträge im schrumpfenden Tabakmarkt

Altria ist mit einer Marktkapitalisierung von 87 Mrd. US-Dollar einer der größten Tabakkonzerne der Welt. Bekannt ist er vor allem für seine Marke Marlboro, die in den USA einen Marktanteil von über 40 % hat.

Obwohl das Zigarettengeschäft in den letzten Jahren nicht einfach war, bietet es Anlegern solide wiederkehrende Cashflows. Trotz des anhaltenden Rückgangs des Zigarettenkonsums und zunehmender Regulierung erzielt Altria weiterhin hohe Umsätze und Gewinne. Der Grund: Die Fähigkeit, Preiserhöhungen durchzusetzen, gleicht rückläufige Absatzzahlen noch weitgehend aus und sorgt so für eine stabile Ertragslage.

Durch regelmäßige Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen bzw. -erhöhungen profitieren auch die Aktionäre in hohem Maße. Altria kann auf eine lange Tradition verlässlicher Dividendenzahlungen zurückblicken. In den vergangenen 54 Jahren wurde sie 58 Mal erhöht, zuletzt im August 2024 um 4,1 %. Die Dividendenrendite liegt mit knapp 8 % auf einem sehr attraktiven Niveau.

Auch in den kommenden Jahren ist mit einem weiteren Dividendenwachstum zu rechnen, sofern das Unternehmen weiterhin hohe Erträge erwirtschaftet. Und hier liefern die Halbjahreszahlen 2024 entscheidende Hinweise. Mit einem EPS von 3,41 US-Dollar ist die potenzielle Jahresdividende von 4,08 US-Dollar schon fast in trockenen Tüchern.

Und obwohl in den Zahlen Buchgewinne aus dem Teilverkauf von AB Inbev-Anteilen enthalten sind, blicke ich angesichts der Fortschritte bei der Transformation des Geschäftsmodells und weiterer stiller Reserven optimistisch in die Zukunft.

Rauchfreie Alternativen wie Kautabak oder E-Zigaretten sind auch bei Altria auf dem Vormarsch. Sie könnten langfristig nicht nur den Abwärtstrend stoppen, sondern für weiteres Wachstum sorgen.

Eine Investition von 5.000 Euro in die Altria-Aktie könnte im Jahr 2025 rund 398 Euro an Dividende einbringen, wenn diese auf dem aktuellen Niveau gezahlt wird und der US-Dollar halbwegs stabil bleibt.

Allianz: Solider Versicherer mit Wachstumspotenzial

Auch die Allianz gehört mit einer Marktkapitalisierung von 114 Mrd. Euro zu den weltweit führenden seiner Branche. Sie ist sowohl im Versicherungsgeschäft als auch in der Vermögensverwaltung tätig.

Ihr Geschäftsmodell ist zudem breit gefächert und umfasst Sparten wie Lebens-, Kranken- und Sachversicherungen sowie die Vermögensverwaltung über Tochtergesellschaften wie Pimco. Aufgrund der Langfristigkeit vieler Versicherungsverträge generiert das Münchener Unternehmen wiederkehrende Prämieneinnahmen.

Trotz eines herausfordernden Umfelds und zunehmender Regulierung zeigt sich die Allianz von ihrer besten Seite. Das zeigen zumindest die Halbjahreszahlen mit einem Wachstum des Geschäftsvolumens von 6,4 %. Das operative Ergebnis konnte um 5,3 % gesteigert werden, bei einer unverändert hohen Solvency-II-Kapitalquote von 206 %.

Kein Wunder also, dass das Jahresziel eines operativen Ergebnisses von 14,8 Mrd. Euro plus/minus einer Milliarde Euro bestätigt wurde. Das bestehende Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro wurde zugleich um 500 Mio. Euro aufgestockt.

Damit dürfte die Dividende der Allianz auch im kommenden Jahr weiteren Rückenwind erhalten. Sie gilt ohnehin als verlässlich, wuchs in den letzten zehn Jahren fast stetig – um durchschnittlich 10 % jährlich.

Eine hohe Ausschüttungsquote, die zuletzt übrigens von 50 auf 60 % des Gewinns angehoben wurde, sorgt in Verbindung mit einer nach wie vor attraktiven Bewertung für entsprechend hohe Dividendenrenditen. Ein Investment von 5.000 Euro in die Allianz-Aktie könnte so bei einer unveränderten Dividende von 13,80 Euro im Mai 2025 rund 234 Euro Dividende einbringen.

Ausblick: Kontinuierliches Dividendenwachstum möglich

Sowohl Altria als auch Allianz bieten stabile Geschäftsmodelle mit Potenzial für weiteres Dividendenwachstum. Wer 5.000 Euro in beide Aktien investiert, kann ab 2025 mit einer Dividende von rund 632 Euro pro Jahr rechnen. Langfristig könnten steigende Unternehmensgewinne zu weiteren Dividendenerhöhungen führen.

Allerdings gibt es auch Risiken, die über das normale Maß von Schwankungen hinausgehen. So muss Altria zunächst in sein Zukunftsgeschäft investieren, was die Margen belasten dürfte – keine leichte Herausforderung bei einem rückläufigen Kerngeschäft. Auch die Allianz wird sich in Zukunft wohl verstärkt mit den Risiken niedriger Zinsen und weiter ausufernder Klimaschäden auseinandersetzen müssen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Allianz und Altria. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien der Allianz.

