ASML: Diese Geheimnisse im Zahlenwerk können deine Rendite nach oben katapultieren

Seit Jahresbeginn sind KI-Aktien in die Höhe geschossen, doch die Euphorie führte zu einer Überbewertung vieler Tech-Werte. ASML (WKN: A1J4U4), führend in der Halbleiterindustrie, wurde dabei nicht verschont und erlebte jüngst eine deutliche Korrektur. In den vergangenen drei Monaten ging es um 27 % nach unten. Jetzt nähert sich die Aktie einem spannenden Niveau, und damit öffnet sich für dich eine attraktive Investmentchance. Doch die Frage bleibt: Ist es der richtige Zeitpunkt, um auf ASML zu setzen? Ich werfe einen Blick auf die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen, um diese Frage zu beantworten.

ASML ist das Rückgrat der modernen Halbleiterindustrie

Ohne die Lithografiesysteme des Unternehmens wäre die Produktion von Hochleistungs-Chips, die in Computern, Smartphones und KI-Systemen verwendet werden, nicht möglich. Vor allem die Extreme-Ultraviolett-Technologie (EUV) hat ASML eine marktbeherrschende Stellung verschafft. Diese Maschinen sind die einzigen, die es ermöglichen, die immer kleiner werdenden und leistungsfähigeren Chips der neuesten Generation herzustellen.

Im zweiten Quartal 2024 erzielte ASML einen Umsatz von 6,24 Mrd. Euro – eine Steigerung um 17,9 % im Vergleich zum Vorquartal. Besonders bemerkenswert ist der Auftragseingang, der um 54 % auf 5,56 Mrd. Euro stieg. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Nachfrage nach der Technologie von ASML ungebrochen ist.

Schauen wir uns den Cashflow genauer an

ASML hat seinen Nettogewinn von 1,56 Mrd. Euro im Jahr 2016 auf 7,84 Mrd. Euro im Jahr 2023 gesteigert. Selbst in den vergangenen zwölf Monaten (LTM) verzeichnete das Unternehmen trotz Marktschwankungen einen Gewinn von 6,74 Mrd. Euro.

Trotz des Gewinnwachstums gab es beim Free Cashflow einen deutlichen Rückgang. Während ASML 2021 noch einen Rekord-Free-Cashflow von 9,95 Mrd. Euro erzielte, sank dieser 2023 auf 3,29 Mrd. Euro. Der Rückgang um über 54 % im Jahresvergleich ist auf jeden Fall ein Warnsignal.

ASML investiert massiv in seine Zukunft. Die Kapitalausgaben stiegen von 316 Mio. Euro im Jahr 2016 auf über 2 Mrd. Euro im Jahr 2023. Diese Ausgaben sind notwendig, um die Produktion der EUV-Maschinen zu sichern, die für die nächste Generation von Chips erforderlich sind.

Die Zukunftsaussichten für ASML

Die Halbleiterbranche steht vor einem Paradigmenwechsel, und ASML ist dabei der zentrale Akteur. Der Bedarf an immer leistungsfähigeren Chips wird in den kommenden Jahren exponentiell steigen. Dies liegt primär an den wachsenden Einsatzgebieten von künstlicher Intelligenz, dem Ausbau des Cloud-Computings und der Verbreitung von 5G-Netzwerken.

Ein zentraler Wachstumstreiber für ASML ist die neue EUV-Technologie. Diese Maschinen ermöglichen es, winzige und effiziente Chips herzustellen, die für KI und Hochleistungsrechner entscheidend sind. Die Technologie ist zwar teuer – eine Maschine kostet etwa 380 Mio. US-Dollar – aber sie bietet eine erhebliche Verbesserung der Produktionsprozesse.

Unternehmen wie Nvidia und Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) arbeiten an leistungsfähigeren KI-Chips, die nur mit ASMLs EUV-Technologie gefertigt werden können. Marktgerüchte deuten darauf hin, dass ASML bereits an der nächsten Generation der EUV-Technologie arbeitet, die die Herstellung von 1-nm-Chips ermöglichen wird. Diese Chips, die für den Einsatz in den neuesten Hochleistungsrechnern und KI-Systemen benötigt werden, könnten bereits 2030 in die Serienproduktion gehen.

Wachstumschancen durch Künstliche Intelligenz

Ein wesentlicher Treiber des zukünftigen Wachstums ist die steigende Nachfrage nach Hochleistungs-Chips für KI-Rechner. Der Chipbedarf für KI-Anwendungen ist in den vergangenen Jahren explodiert, und ASML spielt eine entscheidende Rolle bei der Herstellung dieser Chips.

Skip Miller, Leiter der Investor Relations bei ASML, betonte während der Tech-Konferenz von Goldman Sachs am 10. September, dass „KI in diesem Jahr wirklich Fahrt aufnimmt“. Er erwartet, dass der Übergang zur 2-nm-Technologie die Nachfrage weiter steigern werde, insbesondere in den Bereichen Hochleistungsrechner und KI. Diese Chips seien entscheidend für die nächste Welle von KI-Innovationen, und ASML dabei der zentrale Technologiepartner für Unternehmen wie TSMC und Nvidia.

Diese Risiken musst du beachten

ASML mag zwar ein Gigant in der Halbleiterindustrie sein, aber das Unternehmen ist auch mit Herausforderungen konfrontiert. Besonders die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China könnten sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken. ASML generierte im zweiten Quartal 2024 etwa 49 % seines Umsatzes aus Geschäften mit chinesischen Kunden. Doch die politischen Unsicherheiten und die Exportbeschränkungen für Halbleiterausrüstung könnten dazu führen, dass der Umsatz in China 2025 um bis zu 24 % zurückgeht.

Der Halbleitermarkt ist bekanntermaßen zyklisch, und ASML bleibt von diesen Schwankungen nicht verschont. Skip Miller wies in der Konferenz darauf hin, dass 2024 ein Übergangsjahr sei. Während die Nachfrage nach Chips für PCs und Smartphones derzeit noch schwach ist, erwartet ASML, dass ab 2025 eine deutliche Erholung einsetzt. Dies könnte durch den Bau neuer Halbleiterfabriken weltweit und staatlich geförderte Projekte beschleunigt werden.

Kurskorrektur: Dein perfekter Einstiegsmoment?

Die Aktie von ASML erlebte zu Beginn des Jahres 2024 eine beeindruckende Rallye. Angetrieben durch die Euphorie rund um KI und den Halbleiterboom stieg der Kurs auf ein Hoch von über 1.000 US-Dollar. Doch seit dem Sommer kam es zu einer deutlichen Korrektur.

Für dich als Anleger bietet sich hier eine interessante Chance. Ich gehe davon aus, dass ASML bis 2026 ein jährliches Umsatzwachstum von 13 bis 14 % und ein Gewinnwachstum von rund 20 % verzeichnen kann. Der Rückgang der Aktie hat das Risiko-Ertrags-Verhältnis erheblich verbessert und könnte dir einen attraktiven Einstiegspunkt bieten.

Ein Blick auf die Bewertung zeigt, dass ASML aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32 bewertet wird. Das liegt unter dem 1-Jahres-Durchschnitt von 35 und nähert sich dem 10-Jahres-Durchschnitt von 31. Noch vor wenigen Monaten lag das KGV bei 50. Diese Entwicklung zeigt, dass die Aktie jetzt günstiger bewertet ist – eine Gelegenheit für dich, in ein weltweit führendes Technologieunternehmen zu investieren, bevor der nächste große Wachstumsschub kommt.

ASML überzeugt beim Dividendenwachstum

Ein weiteres Argument für ASML als langfristige Investition ist das beeindruckende Dividendenwachstum. Im Geschäftsjahr 2023 zahlte das Unternehmen eine Dividende von 6,10 Euro pro Aktie, was bei einem aktuellen Kurs von 716 Euro einer Dividendenrendite von 0,85 % entspricht. Diese Rendite mag auf den ersten Blick nicht beeindruckend erscheinen, doch das wahre Potenzial liegt im Wachstum.

In den vergangenen fünf Jahren ist die Dividende um durchschnittlich 23 % pro Jahr gestiegen. Das durchschnittliche Wachstum der letzten zehn Jahre beträgt sogar 25 %. Die Ausschüttungsquote liegt bei gesunden 30 % des Gewinns, was bedeutet, dass ASML noch genügend Spielraum hat, um in zukünftige Technologien zu investieren und gleichzeitig die Dividenden kontinuierlich zu steigern.

Mein Fazit

ASML hat nach dem Hype um KI und der anschließenden Kurskorrektur wieder einen attraktiven Einstiegspunkt erreicht. Die Zahlen sprechen für sich: solide Dividenden, starke Wachstumsfaktoren und die technologische Marktführerschaft. Doch es gibt auch Risiken – von geopolitischen Spannungen bis zu zyklischen Schwankungen in der Halbleiterindustrie. Wenn du langfristig denkst und die Chancen in der Halbleitertechnologie erkennst, könnte diese seltene Gelegenheit genau das Richtige für dich sein.

