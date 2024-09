DAX Wochenausblick: NFPs im Fokus – China sorgt erneut für Gesprächsstoff

Gespannt dürften Anleger in der neuen Handelswoche auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht blicken. Auch eine Rede durch Fed-Chef Jerome Powell sollte zu Wochenbeginn die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Auch von den in Aussicht gestellten Notenbanker-Schützenhilfen durch die PBoC könnte der DAX weiterhin profitieren. Indes sollten sich Marktteilnehmer auf datenintensive Tage einstellen.

Nachdem die chinesische Regierung bereits in der vergangenen Woche zahlreiche Konjunkturhilfen und damit das umfassendste Stützungspaket seit der Pandemie im März 2020 in Aussicht gestellt hatte, will sie nun den gebeutelten Immobiliensektor weiter stützen.