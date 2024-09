EQS-News: beaconsmind Group gibt profitables Wachstum im 1. Halbjahr 2024 bekannt und bestätigt die zuvor angekündigte Prognose für das Geschäftsjahr 2024

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

beaconsmind Group gibt profitables Wachstum im 1. Halbjahr 2024 bekannt und bestätigt die zuvor angekündigte Prognose für das Geschäftsjahr 2024

1H 2024 Umsatz belief sich auf CHF 5.9 MM, ein Anstieg von 122% im Vergleich zu CHF 2.7MM in 1H 2023 und ein Anstieg um 69% verglichen mit CHF 3.5MM in 2H 2023

1H 2024 EBITDA stieg auf CHF 1.1MM, ein Anstieg von 740% gegenüber CHF 135k in 2H 2023 und 1H 2023 EBITDA war CHF -0.5MM

Starke Bilanz mit CHF 6.2MM Eigenkapital und CHF 0.3MM Barmitteln, bestätigt Cash-Breakeven und positiven Free Cashflow für die Zukunft

Wollerau, Schweiz – 30 September 2024 – Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM), WiFi Management Systeme und Infrastruktur veröffentlicht die Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2024. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres spiegeln die vollständige positive operative Neuausrichtung und finanzielle Wende wider. Sie zeigen die positive EBITDA-Entwicklung und, dass einmalige Kosten aus den 2023 durchgeführten M&A-Transaktionen und Restrukturierungsmaßnahmen bereits in den zuvor veröffentlichten Finanzzahlen für 2023 berücksichtigt wurden. Die Finanzzahlen des ersten Halbjahres 2024 beinhalten alle Finanzen einschließlich der bedeutenden Akquisitionen von FREDERIX Hotspot, Socialwave, KADSOFT und T2 Vertrieb.

beaconsmind Group hat den konsolidierten IFRS-Finanzbericht erstellt und berichtet über die wichtigsten Finanzkennzahlen in Schweizer Franken. Für das erste Halbjahr 2024 meldet die beaconsmind Group einen Umsatz von CHF 5.9 MM gegenüber CHF 2.7MM im ersten Halbjahr 2023 und CHF 3.5MM im zweiten Halbjahr 2023. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) betrug CHF 1.1MM gegenüber CHF -0.5MM im ersten Halbjahr 2023 und bestätigt die zuvor kommunizierte profitable Run-Rate. Die Bruttogewinnmarge beträgt jetzt 90.6 Prozent.

Im Rahmen der Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlichte die beaconsmind Group eine starke aktualisierte Bilanz mit CHF 6.2 MM Eigenkapital und bestätigten CHF 0.3 MM an Barmitteln. Das Unternehmen erreichte im ersten Halbjahr 2024 den Break-even beim Free Cashflow und erwartet im zweiten Halbjahr 2024 einen positiven Free Cashflow. Daher sind keine weiteren Kapitalmaßnahmen erforderlich.

Das Unternehmen hat in den letzten 6 Monaten mehrere bedeutende neue und bestehende Upselling-Kundenprojekte gewonnen und angekündigt, darunter die wichtige Expansion nach Spanien und in die VAE. Die ersten Ergebnisse des weiter beschleunigten Wachstums spiegeln sich in den Finanzzahlen des Geschäftsjahres 2024 wider.

Die beaconsmind Group hat in den letzten 6 Monaten folgende Projekte gewonnen und realisiert:

Eine neue Projektionstechnologie für die Bühne der Semperoper Dresden, mit einem Umsatz von EUR 200.000.

Für Müller wurde die beaconsmind CloudWiFi-Lösungen in über 770 Supermärkten in der DACH-Region und Spanien implementiert. Der dadurch erzielte Gesamt-Umsatz beträgt rund EUR 540.000, zudem sind weiteren Rollouts in Ungarn, Kroatien und Slowenien geplant.

Die beaconsmind Gruppe gewann darüber hinaus einen großen Betreiber von Einkaufszentren als neuen Kunden mit einem projizierten Projektumsatz von rund EUR 500.000 und dem Potenzial für 200 weitere Rollouts weltweit.

Zudem wurde eine der größten Alten- und Pflegeheimketten Deutschlands die Vitanas Gruppe mit neuester IT-Technologie ausgestattet. Das Projekt hat einen Umsatz von über EUR 500.000.

Der Fokus liegt nun darauf die Wertschöpfungskette weiter auszubauen und sich dabei auf mehrere Wachstumsebenen zu konzentrieren, einschließlich organischen Wachstums durch die aufstrebenden Geschäftsbereiche, Nutzung von Cross-Selling-Potenzialen des gesamten Produktangebots bei allen bestehenden Kunden, weiterer Internationalisierung und wertsteigernden Akquisitionen. Die beaconsmind Gruppe hat dafür namhafte Branchenexperten gewonnen und sich damit wichtiges Know-How für die Wachstumsstrategie gesichert.

beaconsmind Group befindet sich im Prozess, weitere wertsteigernde Akquisitionen zu realisieren und erwartet, in diesem Jahr mindestens eine größere Akquisition bekannt zu geben, die einen weiteren großen Schritt in Richtung profitables Wachstum darstellen wird.

Der Halbjahresbericht 2024 steht auf der Website von beaconsmind (www.beaconsmind.com) im Bereich „Investor Relations“ zum Download bereit.

WICHTIGE FINANZZAHLEN ZUSAMMENFASSUNG

In TSD. CHF 1H 2024 1H 2023 %Veränderung Umsatz 5,921 2,664 125% davon: Hardware 1,774 - n.a. davon: SaaS 4,146 2,664 58% Bereinigstes EBITDA * 1,135 (524) n.a. Nettoergebnis (11) (992) n.a. Kassenbestand 269 798 (66%) Eigenkapital 6,181 6,462 (4%)

In TSD. CHF 1H 2024 2H 2023 1H 2023 2H 2022 1H vs. 2H23 Umsatz 5,921 3,507 2,664 553 71% davon: Hardware 1,774 - - 73 n.a. davon: SaaS 4,146 3,507 2,664 480 20% Bereinigtes EBITDA * 1,135 135 (524) (3,178) 740% Nettoergebnis (11) (1,872) (992) (3,662) n.a. Kassenbestand 269 762 798 547 (65%)

*Bereinigtes EBITDA inkludiert Anpassungen für nicht wiederkehrende Aufwendungen.

Über beaconsmind Group

Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist beaconsmind Group führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach von beaconsmind Group sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373

