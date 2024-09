Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Sandra Pitt zum neuen Mitglied der Konzernleitung der Belimo-Gruppe ernannt



30.09.2024 / 06:00 CET/CEST





Der Verwaltungsrat der BELIMO Holding AG hat Sandra Pitt (53) per 1. Januar 2025 zum Mitglied der Konzernleitung ernannt.



Sandra Pitt trat im Januar 2022 ihre Position als globale Leiterin Human Resources (HR) und Mitglied der erweiterten Konzernleitung an. In den letzten zweieinhalb Jahren hat sie massgeblich zum Erfolg von Belimo beigetragen und ihren beeindruckenden Leistungsausweis in HR-Führungspositionen weiter ausgebaut. Die mit der Ernennung von Sandra Pitt zum Mitglied der Konzernleitung verbundene organisatorische Veränderung ermöglicht eine noch aktivere Gestaltung der Belimo-Kultur im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Unternehmens. Die Verantwortlichkeiten im Bereich Human Resources haben sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt, und die HR-Organisation wurde gezielt mit wichtigen Fachkräften verstärkt. Mit der Berufung in die Konzernleitung wird auch der Titel von Sandra Pitt auf Chief Human Resources Officer (CHRO) angepasst. Bei der Burckhardt Compression Group, Winterthur, Schweiz war Sandra Pitt von 2015 bis 2021 als Chief Human Resources Officer (CHRO) bereits Mitglied der Konzernleitung.



Sandra Pitt hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft / Wirtschaftsinformatik der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, Deutschland und einen MBA in International Finance / International HR der Ame-rican University Washington D.C., USA.

Die Belimo Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2023 einen Umsatz von CHF 859 Millionen aus und zählte mehr als 2’300 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar.

Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Kontakt Lars van der Haegen +41 43 843 65 12 Termine Publikation Umsatzzahlen 2024 20. Januar 2025 Publikation Geschäftsbericht 2024 / Medien- und Finanzanalystenkonferenz

24. Februar 2025 Generalversammlung 2025 24. März 2025

Sandra Pitt

Personalien Alter 53 Nationalität Deutsche und Schweizerin Wohnort Herrliberg, ZH, Schweiz Zivilstand verheiratet, zwei Kinder Ausbildung 2019 Lizenz für Myers Briggs Typ Indikator 2011 IMD - Holcim Senior Leadership Programm 2010 IMD – Holcim Senior Management Programm 1994 – 1996 MBA in International Finance / International HR,

American University Washington D.C., USA 1990 – 1993 Diplomierte Betriebswirtin (BA) / Wirtschaftsinformatik,

Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, Deutschland Berufserfahrung 2022 – aktuell BELIMO Automation AG, Hinwil, Schweiz Head of Global HR und Mitglied der erweiterten Konzernleitung 2015 – 2021 Burckhardt Compression AG, Winterthur, Schweiz Chief Human Resources Officer (CHRO), Mitglied der Konzernleitung 2013 – 2015 AFG Management AG, Arbon, Schweiz Leiterin Corporate Human Resources (HR) 2012 – 2013 Holcim (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz Leiterin Personal Zentraleuropa 2010 – 2012 Holcim (Schweiz) AG, Zürich, Schweiz Leiterin Personal 2007 - 2009 BASF Schweiz AG, Wädenswil, Schweiz Leiterin Personal BASF Gruppe Schweiz 1996 - 2007 BASF Deutschland, Dänemark und Grossbritannien verschiedene Positionen

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Belimo Holding AG Brunnenbachstrasse 1 8340 Hinwil Schweiz Telefon: +41 43 843 63 80 Fax: +41 43 843 62 41 E-Mail: ir@belimo.ch Internet: www.belimo.com ISIN: CH1101098163 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1997911

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1997911 30.09.2024 CET/CEST