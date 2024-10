Ägypten: Luftraum ist sicher und Flugverkehr läuft normal

KAIRO (dpa-AFX) - Nach dem iranischen Angriff auf Israel ist der Luftraum in dessen Nachbarland Ägypten nach dortigen Angaben sicher. Der Flugverkehr laufe normal, teilte das Ministerium für zivile Luftfahrt in Kairo mit. Wegen der Schließung des Luftraums in Jordanien sei eine Maschine von Kairo auf dem Weg nach Amman umgekehrt. Reisende auf dem Weg nach Jordanien sowie nach Bagdad und Erbil im Irak seien zudem aufgerufen worden, den Status ihrer Flüge zu prüfen.

Wegen des iranischen Angriffs wurde der Luftraum in Jordanien wie auch im Irak vorübergehend gesperrt. Im Irak nannte Transportminister Rasak Muhaibis al-Saadaui "regionale Spannungen" als Grund für den Schritt. An-, ab- und durchfliegende Flugzeuge seien deshalb "schrittweise aus dem irakischen Luftraum evakuiert" worden. Mit der Maßnahme solle die Sicherheit der Reisenden gewährleistet werden.

Auch im Libanon wurden der Luftraum vorübergehend für zwei Stunden geschlossen./jot/DP/he